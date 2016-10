Mina Kostić priznala zašto se povukla iz javnosti (foto)

Pevačica Mina Kostić ponovo je počela da se pojavljuje u javnosti posle kraće pauze. Razlog za to je promocija nove balade pod nazivom Tuđa srećo, za koju očekuje da postane veliki hit.

“Ova pesma je čekala da se objavi devet godina, nije joj bilo vreme i sad sam rekla sad ću definitivno da je snimim. Meni se jako dopada i reakcije su veoma dobre”, kaže Mina.

Iako ima 41 godinu, “džepna Venera” izgleda sve bolje i bolje, ali tvrdi da se ne trudi mnogo oko svog izgleda.

“Svoj izgled dugujem genetici. Nikad nisam držala dijetu. Od 17. godine sam na estradi i ja ne znam da li je iko primetio da imam ijedan kilogram viška, osim kad sam bila trudna. U zadnjih godinu dana treniram u teretani sa trenerom, ali više zbog sebe – to mi daje snagu i jako se lepo osećam. Svaka žena je nezadovoljna, ali meni se trener čudi i kaže Mina, samo mi reci čime si ti nezadovoljna?”, priča ona kroz smeh.

Otkada je u februaru 2009. godine dobila ćerku Anastasiju sa pevačem Igorom Kostićem, Mina se malo ređe pojavljuje u javnosti, ali nije dozvolila sebi da zapostavi karijeru.

“Lepo sam se organizovala. Ništa mi nije teško otkad sam dobila dete. Ona je jednostavno centar moga sveta i ne znam šta bih da mi nije Anastasije. Jako se lepo slažemo, imamo divan odnos i srećna sam što sam se posvetila detetu za vreme mog odsustva iz javnosti. Ni u jednom trenutku nisam zažalila. Mnogo je dobra, donosi mi sve petice. Ja ne znam kako bih živela bez nje. Posao mi je na prvom mestu, ali jednostavno ona je centar moga sveta”, rekla je Mina za portal Pink.rs.

Ipak, priznaje da je, bez obzira na to što je slaba na svoju ćerku, veoma oštra kad se radi o njenom vaspitanju.

“Stroga sam, ali ja sam od onih koje više prete, a ona zna da je volim i to joj svakodnevno pokazujem i govorim. Jako je dobra i prava je devojčica. Ne dajem joj tablet, ne dajem joj telefone. Jedino kad ode kod tate, pa uzme nekad telefon, ali i to kad joj ja dozvolim. Želim da bude dete. Ona još gleda crtaće, pa mi se požali što je drugari zadirkuju što još to radi. A i ja sama volim sa njom da gledam crtaće”, iskrena je Mina.

Što se tiče ljubavnog života i veze sa Apolonom, kako je poznat u javnosti jer ona ne želi da priča o njemu, sve ide po planu.

“Sve je kako treba, ali ljubavni život je moja privatna stvar i ja bih volela da ga sačuvam za sebe”, bila je kratka Mina.

Trenutno promoviše novu pesmu Tuđa srećo, a uskoro planira i jedan duet, dok o albumu još ne razmišlja.