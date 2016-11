Mina Kostić o porodičnom nasilju: Pobegla sam od nasilnika, žena ne sme da trpi!

Poslednjih nedelja domaći mediji preplavljeni su ispovestima anonimnih i poznatih žena koje su bile žrtve nasilja.

Stravične priče o muškarcima koji svojim partnerkama nanose fizičke povrede iz dana u dan potresaju našu zemlju, ali se sve više budi svest o tome u našem društvu i sve više javnih ličnosti diže glas protiv takvog ponašanja.

Među njima je i folk pevačica Mina Kostić, koja iz sopstvenog iskustva apeluje na žene da ne trpe nasilje jer se i sama našla u takvoj situaciji.

“Ne razumem žene koje dozvole da ih muškarac bije i posle toga ostanu s njim. Razumem da postoji mnogo stvari zbog kojih žena ne može da ode od nasilnika. Neke nemaju kuda, druge nemaju novac, ali ipak, ne treba to da rade. Ja sam za to da niko ne može da uzme tvoj život u svoje ruke i da treba da se boriš”, kaže Mina i prvi put priznaje da se i sama našla u kandžama nasilnika.

“Zamalo i ja da budem žrtva jednom prilikom. Jedan dečko je pokušao da me povredi, podigao je ruku i krenuo da me udari. Bila sam šokirana, ali sam se trgla i rekla mu: “Sad si to uradio i nikad više“. Da me je udario, odmah bih ga ostavila. Ne samo njega, već bilo kojeg muškarca sa kojim sam u vezi. Ne može on da me voli i da me bije”, kaže ona, ali nije htela da nam kaže da li je reč o Tiosavu Sretenoviću Tiki, Igoru Kostiću ili nekom drugom partneru sa kojim se pojavljivala u javnosti.

“Nije važno da li ga znate ili ne. Dovoljno sam rekla”, malo se uzrujala pevačica kada smo pokušali da saznamo identitet dečka koji je hteo da joj naudi.

Kako bi prošlost ostavila iza sebe, Mina je priču prebacila na trenutnog dečka Apolona, sa kojim nema takvih problema.

“On je dečko koji sve razume, ostvaren je u životu. Razume moj posao i nema izlive ljubomore. Oboje smo dosta toga prošli u životu. Lepo mi je s njim, zadovoljna sam. Imam i ćerku, na koju sam ponosna. Samo mi petice donosi iz škole, odličan je đak i poslušna je. Sve je kako treba“, kaže pevačica, prenosi alo.rs.

“Što se tiče estrade, situacija je katastrofalna. Muzika je veoma loša, a i ne radi se kao ranije, nema nastupa”, iskrena je Kostićeva i priznaje da su joj smešne starlete koje su se latile mikrofona.

“Zamisli da mi kaže: “Zdravo, koleginice“. Rekla bih: “Baš mi je drago što smo koleginice“. To je kao kad bih rekla da sam Mona Liza”, kaže ona.