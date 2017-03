Mimi Oro se obrušila na Staniju: Starija žena u tim godinama mora da misli na porodicu i decu, a ne da se slika gola

Starleta Mimi Oro udarila je snažno po koleginici Staniji Dobrojević, za koju kaže da je ostarila i da joj je vreme da ode u penziju.

“Ne volim da pričam o starijim ljudima kao što je Stanija. Ona je mediokritet. Ja ću u njenim godinama ići u šetnju sa mužem i decom, najmanje dvoje. Ona nema ime, prezime ni funkciju, a vreme joj je da se povuče. U tim godinama treba da se mane pevanja i golotivnje i da se posveti porodici. Forma porodice svakoj ženi do 35. godine mora da se desi. Muški svet je skroz drugačiji, oni i u 50. mogu da dobiju dete, dok ženama prolazi rok trajanja”, kaže Mimi, a na pitanje da li sebe vidi u ulozi majke, priznaje:

“Neću još dve godine sigurno da se ostvarim u ulozi majke, osim ako me neko ne smuti na brzaka. Volim sve malo, mislim što se tiče živih bića, decu i kučiće. Pričuvam drugaricama decu na sat do dva, ali to je to. Inače, neću vaditi silikone kada se porodim, samo ću ih posle toga doraditi i dopuniti”.

Mimi otkriva i koji su njeni izvori prihoda.

“Najviše novca sam zaradila u rijalitiju. Inače, poznate ličnosti ne zarađuju mnogo, ali se meni sviđa ovaj javni svet. Sada radim nove dve pesme sa spotom. Iako nisam pevačica, to mi dobro ide, pa imam veliki broj pregleda na Jutjubu”, objašnjava u razgovori za Alo starleta koja o prostituciji misli sledeće:

“Ne bih je legalizovala, makar ne u Srbiji. Postoje devojke kojima je to izvor prihoda, ali bolje da nađu uspešnog dečka, malo starijeg od sebe, pa da tako budu finansijski sigurne. Sve devojke bi trebalo da obrate pažnju jer vrlo lako mogu da završe sa muškarcem za koga se udaju, a kasnije ni lizalicu ne može da im priušti”.