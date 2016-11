Milica Todorović priznaje: U mojoj novoj pesmi ima autobiografskih elemenata, i sama sam privodila!

Milica Todorović napravila je malu pauzu i posle dve godine obajvila singl koji je osvojio sve njene obožavaoce za kratko vreme. Numera ”Cure privode” nalazi se na sajtu Jutjub samo 24 sata, a za to vreme pogledalo je više od pola miliona ljudi.

Pevačica je već u toku snimanja spota za ovu pesmu bila sigurna da će uspeh biti zagarantovan i ni jednog trenutka u to nije sumnjala. Međutim, rekacije publike su i bolje nego što je očekivala, a portal pink.rs saznaje da u pesmi ”Cure privode” ima i autobiografskih elemenata.

Milica ne krije da je i onda nekada bila ”cura koja privodi”, kao i činjenicu da nije jedina.

“Mi devojke dobro znamo da, ako nam se neko svidi, nije nam problem da budemo te koje privode, baš kao što kaže moja nova pesma”, rekla je pevačica kroz smeh.

U svojoj novoj pesmi napominje i da ”nije vikend da se plače”, ali kaže da je nju lako rasplakati te i da je poslednjih dana najčešće plakala od sreće.

“Neko sam koga je lako rasplakati, čak i zbog sitnice kada se iznerviram. U poslednje vreme sam plakala od sreće i to posle fantastičnih koncerata u Americi. Neverovatan je osećaj kada publika u tako dalekoj zemlji peva vaše pesme u glas i to od početka do kraja. Tada nisam mogla da obuzdam emocije”, ističe Milica za pink.rs.

Na kraju, svoju sreću kada je uspeh nove pesme ne krije ni malo. Milica je prezadovoljna i oduševljena reakcijama.

“Prezadovoljna sam prvim reakcijama publike na singl “Cure privode”. Od kako se pesma pojavila na Jutjubu ne prestaju da mi stižu poruke podrške. Oduševila sam se kada sam, na društvenim mrežama, videla da su već počeli da pišu delove pesme i šeruju spot”, završava Milica.