Milica Todorović otkrila: Rodiću devojčicu!

Milica Todorović otkrila je kakva joj je bila ova godina i po čemu će je pamtiti.

“Ova godina mi je prošla super, bilo je i radno, malo sam odmarala, imam u planu mnogo projekata, novu pesmu, novi spot… Nadam se da će 2017. biti mnogo bolja”, rekla je Milica za Pink.rs.

Njena pesma “Cure privode”, ali i spot, koji je režirao njen dečko, koreograf Miloš Paunović, osvojila je publiku, a Milica je objasnila zbog čega on nije glavni akter njenih spotova.

“Ne želi da se pojavljuje u spotovima. On generalno ne voli da se eksponira, to ga ne zanima u životu. On nekako mnogo zdravije živi daleko od javnosti”, ispričala je Milica.

Kako je nedavno uhvaćena kako se ljubi sa koleginicom Katarinom Živković, otkrila je kako je Miloš reagovao na to.

“Zašto bi mu smetalo? Imamo razumevanje, poverenje jedno u drugo, što je mnogo bitno, i mislim da je krajnji primitivizam u 21. veku razmišljati na taj način”, rekla je Milica kratko, a onda objasnila kakav je njen dečko i kakav je njihov odnos.



“On je divan, duhovit, genijalan, velika smo podrška jedno drugom. Dok smo snimali spot, on je i dao predlog da ja budem u trikou i da “seva noga”, kazala je atraktivna plavuša.

Kako je već dugo u vezi sa Milošem, otkrila je da li planira da sa njim zasnuje porodicu.

“Ne znam da li će to biti sledeće godine… Ili one tamo… Ili 2019. godine… Ko zna… Ali biće devojčica, tako osećam. Ma, na kraju krajeva, kako ti bog kaže, tako će biti”, rekla je za kraj atraktivna pevačica.