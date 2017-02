Milica Todorović ima predlog: Da dignemo spomenik Saši Popoviću i zadavimo one koji ga pljuju!

Ako je verovati njenim rečima i ako zaista misli to što kaže, Milica Todorović je zaista lojalna osoba, jedna od onih koje poslodavci najviše vole.

Ona je, naime, za Telegraf rekla da veoma ceni Sašu Popovića, da je direktor Granda dobra duša i da je uvek spreman da pomogne njoj i njenim kolegama.

“Ja bih tom čoveku digla spomenik. Ko god ga pljune ili ko god kaže nešto ružno o njemu meni, ja bih tog čoveka zadavila. Vi ne shvatate koji je to car. To možete da pitate bilo kog mog kolegu. Zato što je Saša Popović jedan čovek dobrog srca, dobra duša je. Koji god savet da mi da, šta god mi je trebalo, on je uvek imao vremena. Ne samo za mene, već za sve moje kolegeu vek ima vremena”, rekla je Milica i dodala:

“Ako je na telefonu, ako je uznemiren, ako je nervozan, on će uvek da zastane i da pita: Je l’ li si dobro? Je l’ si ok? Je l’ treba neka pomoć?. Tako da, Saša Popoviću, ja vas volim i puno poštujem”.