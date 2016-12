Milica Todorović: Dečko me tera da budem provokativna i pokazujem butkicu!

Milica Todorović priznala je da je njen momak Miloš Paunović, koreograf, savetuje da se u spotovima oblači provokativno i da što češće pokazuje butine.

Pevačici izgled stilizuje njen dečko i bez ljubomore nagovara da se oblači seksipilno.

“Kad snimam spotove, Miloš mi kaže: “Srećo, mora da se vidi butka, da to bude top”. Ja ga pitam da barem stavim neke resice, malo da prekrijem, a on mi onda objasni kako treba da se razgolitim jer je sve to šou – biznis”, kaže pevačica.

Todorovićeva rado prihvata savete od 10 godina starijeg dečka, pa joj on čak bira i odevne kombinacije za javne događaje.

“Kada sam išla kod Ace Pejovića na proslavu ćerkinog punoletstva, počela sam da plačem jer nemam šta da obučem. Miloš je otvorio moj ormar, izvukao stvari koje nikada nisam obukla, bukvalno su imale etiketu, i smislio mi odevnu kombinaciju. Meni se mnogo svidela i onda mi je u šali poručio da treba da mu platim 50 evra za usluge stiliste“, priča Todorovićeva.

Osim što brine o njenom izgledu, koreograf Milicu redovno iznenađuje poklonima, pa je tako nakon svakog putovanja kod kuće dočeka mali znak pažnje.

“Uvek kad dođem s puta on mi sredi sobu, šminkeraj, jednom mi je kupio stolicu za šminkanje. Pošto zna da volim slatkiše, uvek me dočekaju na krevetu, on je stvarno car. Dok se ja, s druge strane, ređe setim jer sam stalno u gužvi“, priznaje Milica za Informer.

Ona ističe da Milošu ne smeta kada je neočešljana u trenerci, i bez šminke, iako je tera da za scenu bude doterana:

“Uvek sam po kući apa-drapa i kad nemam obaveza, bukvalno izgledam da me se čovek uplaši. Čupava kosa i bez šminke. Onda mu kukam: “Jao, ljubavi, vidi na šta ličim”, a on mi kaže: ‘Ti si meni najlepša bez šminke‘”, poverila se Milica.