Milan Stanković: Slobodan sam kao ptica na grani! Preteško se zaljubljujem, a još teže odljubljujem!

Autentičan imidž koji od početka karijere karakteriše pevača specifičnog vokala Milana Stankovića izdvojio ga je u masi talentovanih klinaca koji su se pre dvanaest godina našli na audiciji za “Zvezde Granda”. Snovi o velikoj sceni koje je sanjao u četiri zida svog doma, uz majku i sestru, te 2005. godine polako su počeli da se ostvaruju. Ulazak u superfinale najvećeg muzičkog takmičenja početak je karijere harizmatičnog “plavog čuperka”, koju su u narednim godinama obeležili upečatljivi događaji, od najlepših do najtežih.

Odluku da ušuškanost u velikoj i uigranoj “Grand” porodici zameni neizvesnošću samostalnog vođenja karijere mnogi su smatrali kapitulacijom u nemilosrdnom svetu šou-biznisa, u kojem baš kao i u svakom drugom poslu opstaju samo najjači. Od tada do danas u Milanovom životu mnogo toga se promenilo. Ono čemu je ostao dosledan je prisnost sa porodicom, kao i doslednost u osluškivanju i praćenju sopstvenog osećaja – za muziku, karijeru, odnose sa ljudima, jednom rečju za život. Ono čega se nikada nije odrekao jeste odlučna borba za autonomnost sopstvenog umetničkog izraza. Najveći saveznik u toj borbi, izraženi ego, često je umeo da se pokaže i kao najgori neprijatelj, ali je jedan od onih koji ga nikada ne ostavlja na cedilu. Zahvaljujući njemu, izborio je svoje mesto na javnoj sceni i ujedno sebe “etiketirao” među kolegama i publikom. Jedne iritira, druge oduševljava, ali svakako nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Svestan svojih mana i vrlina, dvadesetdevetogodišnji Beograđanin odlučio je da se poigra svojim egom i “otpeva ga” u novoj hit-pesmi “Ego”, koja beleži milionske preglede na “Jutjubu“.

Nova pesma “Ego” nosi upečatljiv naziv, a upečatljivo je i da ste se ponovo poigrali muzičkim izrazom i saradnjom sa bosanskim reperima umetničkih imena Buba Koreli i Jala Brat. Odakle ideja za ovakvu saradnju kakvu do sada nismo čuli od vas?

“Dugo sam tragao za dobrom pesmom i konceptom. Posle višemesečne potrage dogodio se „Ego“, čiji su autori Buba i Jala. Želeo sam da ponudim nešto drugačije i mislim da sam uspeo u tome. Beležimo ogroman broj pregleda na “Jutjubu”, a ako je suditi po statističkim brojkama, čini mi se da publika pozdravlja moj novi muzički izraz”, rekao je Milan na početku intervjua za magazin “Hello!”.

U kakvom ste odnosu sa sopstvenim egom?

“Ponekad se volimo najviše na svetu, ponekad se preziremo, ali najčešće nađemo zajednički jezik. Ego me je u nekim trenucima održao, a ponekad navodio na pogrešan put. Zato sam i naučio da ga kontrolišem i analiziram. Po mnogim zen učiteljima, tek kada se oslobodimo ega i svih njegovih projekcija, slika i ideja koja smo mi to uloga, i ako uz to naučimo da živimo isključivo u sadašnjem trenutku, tek tada možemo biti oslobođeni”.

Mislite li da je izražen ego isključivo dobra stvar?

“Ne, mislim da su mnogi ljudi žrtva svog ega kada dozvole da ih nadvlada. Zato je moj pod strogom kontrolom, jer nije da nije pokušao da me prevari”.

Ko vam je uzor u poslu, postoje li ljudi kojima se divite i na koje se ugledate?

“Postoji mnogo ljudi koje smatram sjajnim u svom poslu, postoje i mnogi njihovi fazoni koje razumem, gledam, slušam, ali se trudim da u svemu imam svoj izraz i da nikoga i ništa ne idealizujem. U krajnjem slučaju, toliko sam karakterističan, da me je teško uporediti sa drugima”.

Jasno je koliko ste samouvereni u onome što radite. Čiju profesionalnu kritiku poštujete i uvažavate?

“Ponekad ničiju, a ponekad saslušam i prihvatim za ozbiljno komentare ljudi koji nemaju osnovu ni iole kredibiliteta i iskustva da me kritikuju. Pošto sam odavno odlučio da sam budem producent svoje karijere, mnogo toga sam naučio, a uvek volim da saslušam konstruktivne komentare, jer mi je želja da ono što radim dovedem što bliže perfekciji”.

Smatrate li sebe egoističnom osobom?

“Ja bih rekao da se moj ego kreće u zdravim razmerama. Nema ničeg ekstremnog u mom egu, samo ponekad tako izgleda. To što neki ljudi smatraju egoističnim i banalno svode u jednu reč zapravo je zbir stavova, analiza, odluka, iskustva, želje i ideje”.

Da li je isto biti egoističan u poslu i u ljubavi, da li je u vašem slučaju tako?

“Nažalost, posao kojim se bavim funkcioniše po principu ega i zato svoj poziv smatram vrlo teškim i izazovnim, jer se borbe dešavaju oko vas i u vama, a ego vam je konstantno ugrožen. U poslu je vrlo često dobro biti egoističan i mislim da sve moje kolege, naročito one koje se uspešno bave muzikom, imaju izražen ego, utoliko da veruju u sebe i da ih stalno vodi napred. U ljubavi je pak ego problem, jer ako u vezi posmatrate stvari na taj način, onda ne možete da ostvarite kvalitetnu vezu. Ljubav je deljenje i spuštanje zida koji otvara prostor za slobodu. Tako da mogu da kažem da nisam egoista u ljubavi, i ako se dajem, onda to radim bezrezervno”.

Kako se nosite sa sujetom drugih? Šta vam je odbrambeni mehanizam?

“Samo samilost i empatija. Sujetom se danas trguje više nego novcem, to je đavolja rabota i takvu energiju moramo zajedničkim snagama da čistimo, jer ne donosi dobro”.

Da li vam je ikada neka devojka poljuljala ego? Kako ste to podneli?

“Nije devojka, nego sam sebi zbog devojke i ličnih visokih očekivanja od sebe. Nije prijatno, ali sve je to lekcija”.

Snimili ste zavodljive i vrlo uverljive scene sa atraktivnom lepoticom koja glumi u vašem novom spotu. Da li je zaista u pitanju samo gluma?

“Ako ste posumnjali, znači da smo dobro glumili. Ne mogu da kažem da nisam uživao, ali nije se desilo ništa mimo toga. Uostalom, gluma je moja prva ljubav, a muzika i produkcija su moj poziv”.

Izjavom da biste sutra mogli da postanete otac podigli ste prašinu u medijima. Šta vas sprečava u toj nameri? Osećate li da ste spremni za roditeljsku ulogu?

“Danas je najlakše postati otac, ali ja osećam veliku odgovornost šta ću pružiti svom detetu i pomoći mu da napravi nešto od svog života. Mogao bih da postanem otac, nije to najteže, ali je teško podići i izvesti dete na pravi put. Zbog toga što se još igram i ne smatram sebe dovoljno zrelim za tako ozbiljnu životnu ulogu, ta moja prirodna želja će sačekati još nekoliko godina”.

Da li ste trenutno u emotivnoj vezi?

“Slobodan sam kao ptica na grani, ali bi bilo lepo da se nešto lepo dogodi i na privatnom planu. Želim neki hit u ljubavi, kao što je “Ego” u muzici”.

Jeste li zaljubljive prirode?

“Ne, nikako. Preteško se zaljubljujem, a još teže odljubljujem. Da bi me neko osvojio, mora da se poklopi milion kockica, pa su zato veze u mom životu zaista luksuzna stvar”.

Kakva devojka može da vas zaintrigira da poželite bolje da je upoznate?

“Ona koja ume sa mnom. Iako to zvuči kao fraza, mora neprestano da me intrigira, da ume da me smiri, ali i da učestvuje u svim mojim “ludilima”.

Odajete utisak ozbiljne, zrele osobe, a, s druge strane, još imate dečački osmeh i razigran duh. Kako se to miri u vama?

“Ne mogu i ne želim da ubijem dete u sebi. To je ono naivno što me vuče da verujem u lepotu života. S druge strane, preživeo sam dosta turbulentnih perioda, zbog kojih sam mentalno prebrzo sazreo. Ponosim se svojom ozbiljnošću i ne odričem se dečjeg osmeha”.

Šta vas u životu ipak dotiče, a voleli biste da možete da poput strofe u novoj pesmi, kažete “a to me ne dotiče”?

“Dotiče me nepravda i bol koji vlada svetom. S druge strane, jako je teško ujediniti ljude i pokrenuti neku ideju da nam svima bude bolje. Dakle, čekamo evoluciju u svesti čoveka da bismo bili u stanju da nas ništa ne dotiče”.

Na čemu ste u životu najviše zahvalni?

“Na životu i zdravlju mojih bližnjih, i na blagoslovu koji, čini mi se, nosim sa sobom, pa zbog toga postoje mnogi ljudi koji me vole, razumeju, poštuju, prate i ohrabruju na mom životnom i profesionalnom putu.”