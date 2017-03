Milan Stanković otvorio konkurs za novu partnerku: To mora da bude neka zrelija žena koja je prošla dosta

Milan Stanković je u emisiji “Ja to tako” otkrio kakav je kada je u vezi.

“Komplikovan sam. Ja kad se odlučim i uđem u vezu i volim, to je to. Ali mora da postoji neko ko će da proguta čitavu tu jabuku Milana Stankovića, znači sve to zajedno. To bi moralo da bude neka zrelija žena koja je prošla dosta”, rekao je Milan i opisao svoje kvalitete.

“Imam dve jako potrebne osobine za tu naklonost žena. Jedna od njih je to što one imaju zaštitnički majčinski stav prema meni. Samo tako možete da dođete do prave ljubavi. Ostalo su one polarizacije, varnice i to. A i u krevetu super funkcionišem. Ali to su jedine dve karakteristike o kojima treba da razmišljamo kada govorimo o ozbiljnoj vezi”, rekao je Milan Stanković.