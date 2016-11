Meštani otkrili istinu o Ninovom grobu: Niko od najbližih ne dolazi, deca nisu bila ni na sahrani!

Amir Rešić Nino za sobom je ostavio tri ćerke iz tri braka, među kojima je i trenutna učesnica “Zvezda Granda” Sandra Rešić, koja je svojim nastupom dirnula celu Srbiju.

Nino je sahranjen u rodnoj Bosanskoj Dubici 2007. godine, a nekolicina pevačevih fanova danas jedino obilazi njegov grob.

Kako kažu stanovnici Dubice, pratili su učešće njegove ćerke Sandre u “Zvezdama Granda”, kao i izjave pojedinih pevača o Ninu.

Ono što ih je pogodilo jeste činjenica da niko od pevača, a još gore niko ni od članova porodice od koje neki danas toliko govore o njemu, ne posećuje njegov grob u Bosanskoj Dubici.

“To je tužno. Bilo je tužno gledati to, a mi znamo kako jeste i šta je istina. On je sahranjen ovde, u Bosanskoj Dubici. Niko od porodice ne dolazi. Spomen ploču podigao je njegov daidža (ujak, na srpskom, prim. aut.), a ne deca i bivše žene. To i piše na spomen ploči”, priča gospođa iz Bosanske Dubice i dodala:

“Kasnije, pre oko dve godine, Ninov prijatelj Neša na spomenik je postavio i knjigu na kojoj je ispisana emotivna poruka. Takođe, najverniji fanovi postavili su zvezdu koja se jasno vidi. Sve to nije učinio niko od njegovih, nije učinila najbliža porodica”.

“Ti najbolji brate

tako ću te zvati

u mom srcu živiš

tu ćeš i ostati

voleo si život

imao si mladost

bio naša sreća

bio naša radost

sudbina ti ne dade da dočekaš starost

Od Neše sa Porodicom”, piše na ploči u obliku knjige.

Kako kaže, Ninov grob bio je zapušten sve dok njegovi prijatelji nisu na sebe preuzeli njegovo održavanje.

“Njemu deca ni na sahranu nisu došla. Sada, u oktobru, bila mu je godišnjica, i opet niko nije bio tu”, priča sagovornik.

Podsetimo, Amir Rešić Nino preminuo je u oktobru 2007. godine, u bolnici u Bijeljini, od perforacije pankreasa, izazvane alkoholizmom.