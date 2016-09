Merima Njegomir: Usnija Redžepova danas dobija spomenik (video)

Jedna od najpoznatijih pevačica romske muzike Usnija Redžepova napustila nas je pre godinu dana, ali njena porodica i kolege je nisu zaboravile.

U njenom rodnom Skoplju, gde je sahranjena, članovi njene porodice će danas podići spomenik, a njene kolege koje su je volele i sa kojima je bila bliska u petak, 7. oktobra, prirediće specijalno druženje u njenu čast u jednoj kafani.

“Brzo je prošlo ovih godinu dana, to smo svi konstatovali, ali šta da se radi, sve je to život. Usnija je bila sjajna, originalna i neponovljiva umetnica. Nažalost, otišla je tako kako je otišla. Ne mogu da prisustvujem podizanju spomenika, jer sam u Crnoj Gori, ali u petak me očekujte na tom druženju, gde ćemo pevati njene pesme i sećati se lepih trenutaka provedenih sa njom”, kaže Merima Njegomir za Alo.

Neda Ukraden, koju su mnogi osudili zbog poslednjeg selfija koji je napravila sa Usnijom, dok je ležala u bolničkoj postelji, kaže da ima utisak kao da su juče razgovarale.

“Neverovatno da je tako brzo prošlo vreme od njene smrti. Kao da sam joj juče bila u poseti. Non-stop mi je u mislima. Užasno mi nedostaje i to ne mogu da opišem. Bila je jedna sjajna žena, ali ipak su ostale njene pesme da žive, te je na neki način ostala besmrtna i to je ono što je lepo, iako je njena priča tužna”, poručila je Neda, koja se trenutno nalazi u Nemačkoj, ali će doći do petka, kada će sa kolegama zapevati u Usnijinu čast.

Ukradenova priznaje da nije u kontaktu sa porodicom pokojne koleginice, jer ne žive u Srbiji.

“Njena porodica je dole u Skoplju, a sa ovim delom njene porodice sa muževljeve strane, koja je u Beogradu, nisam se čula. Niko me nije zvao na pomen”, kaže Ukradenova za Alo.

Podsećamo, Usnija je preminula pre godinu dana nakon što je izgubila trogodišnju bitku sa rakom pluća. Za sobom je ostavila nezaboravne pesme poput “Kazuj, krčmo, džerimo”, “Niška banja”, “Zbog tebe, mori, Leno” i ostale.

Usnije nije imala naslednika, pa je sahranjena u rondom Skoplju, gde njen grob često obilaze brat i snajka.