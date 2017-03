Marina Visković dečku otvoreno kaže: Ja da ne pevam, možda bih ti i dosadila, ovako odem vikendom!

Pevačica Marina Visković otkrila je u emisiji “Gold subotom popodne” kod Marije Lazić da u njenoj vezi i dalje cvetaju ruže.

“Godinama unazad ja sam u stabilnoj vezi i od početka sam se nosila sa tim da ne treba svoju intimu da izlažem i ja nisam taj tip devojke, niti moj partner. Kod nas je sve u redu. Nema tu šta specijalno da se kaže”, rekla je tajanstvena pevačica.

Voditeljka ju je zatim pitala koliko dugo mogu da traju ljubav i zaljubljenost, na šta je ona imala zanimljiv odgovor.

“Kod pevačica to sve traje mnogo duže, ja mislim. Ja svoju neku teoriju imam kada su u pitanju žene koje su ostvarene, a još su na to i pevačice. Mi smo uvek na meti muškaraca, ali svaka žena treba da radi svoj posao bez obzira na ljubavni status, da se bori za sebe, da radi ono što je zanima i ispunjava. Ja kažem mom dečku “Ja da ne pevam, možda bih ti i dosadila, ovako odem vikendom“. Ima to stvarno neke svoje draži”, objasnila je Marina.

Pevačica je otkrila i da planira decu, ali da još nije sigurna kada će da zatrudni.

“Pa svakako da da. Ja sam već dugo sa dečkom i i meni i njemu je cilj da imamo porodicu. Ja ću biti, kao i on, najsrećnija kada se to bude desilo, ali ne mogu sada da kažem kada će to biti“, ispričala je Viskovićeva.