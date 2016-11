Marina Tadić za SCANDAL! priznala sve: O Milošu Teodosiću, dečku, raskidu, suzama…

Marina Tadić ne krije uzbuđenje što je napokon završila treći album koji je veoma dobro prihvaćen kod publike. Inače, u pitanju je album koji je pevačica izdala za Grand produkciju kojom je, kako kaže, i više nego zadovoljna! U ekskluzivnom intervjuu za SCANDAL! Marina otkriva sve o novim pesmama, ali i poneke detalje iz privatnog života!

“Presrećna sam što je novi album konačno ugledao svetlost dana. Deluje obećavajuće, čućete i sami. Već sam imala promociju pesme “Nema sile” u jednoj Grandovoj emisiji. Tek se polako zagrevam i počinjem punom parom da promovišem nove pesme. Presrećna sam što sam kao pop pevač dobila ponudu da svoj album izdam za jednu od najboljih izdavačkih kuća kao što je Grand. Na jutjubu možete čuti sve pesme. Nestrpljivo čekam da čujem reakcije publike. Iskreno, smatram da sam ovim albumom postigla nešto što sam veoma dugo iščekivala i planirala”.

Kakve su prve reakcije publike? Kako smo čuli, svi komentari su fenomenalni.

“Prvo hvala vam ako zaista mislite da je fenomenalan. Za sada mogu da kažem da sam prezadovoljna! Nekako sam sazrela sa ovim albumom. Sve nekako ima neku dozu ozbiljnosti, od tekstova do melodija”.

Koja ti je pesma favorit, u kojoj se najviše pronalaziš?

“Pesma koju najviše volim je “U zagrljaju tvom”. To je nešto najbolje što sam do sada snimila. Bukvalno sam plakala dok sam je pevala. To je moja najveća emocija za sve ove godine!”

Kako odrzavaš liniju pošto si stvarno prezgodna. Sve tvoje koleginice to komentarišeš?

“Hvala na komplimentu.Trudim se da se hranim zdravo, ali i treniram.Velika su odricanja, ali ako nešto želite, onda se morate oko toga dobro potruditi! Ja se zaista trudim”.

Da li se oko još nekih stvari trudiš?

“Naravno, ali postoje stvari i kod kojih mozeš da kažeš uzalud vam trud svirači!”

Da li si nekad ostala bez honorara?

“Bilo je svega i svačega, ali sve to na kraju dođe na svoje, a svi ti neki prevaranti koji na kratko zažive u muzičkom svetu, budu otkriveni i kraj priče”.

Ti si neko ko svoj život ne eksponira u javnosti, tajanstvena si… Kako uspevaš sve da sakriješ, ipak si javna ličnost?

“Ne znam! Dosta se trudim da sačuvam za sebe svoju intimu. Uvek sam želela da me ljudi znaju po mojim pesmama, a ne po tome što imam nekog momka! Danas ima previše čudnih ljudi koji pristaju da pričaju o svemu samo da bi bili na nekom delu hartije, koja sve trpi! Tako da, samim pojavljivanjem tih ljudi, mi koji želimo da sačuvamo intimu nekako i uspevamo!”

Da li imaš dečka ili muža, a da mi to ne znamo?

“Nemam ni dečka, ni muža! To nikad ne bih sakrila! Kada budem imala muža, saznaćete!” (smeh)

Imaš li neke mračne tajne kad toliko kriješ emotivni život?

“Ima li šta mračnije od toga što imam 30 godina, a sama sam. Totalni mrak!”

Da li misliš da ti je vreme da se ostvariš kao majka?

“Ja sam od onih žena koje zaista žele porodicu, ali mi je to nekako najteže da ostvarim. Polako, kad bude vreme za to, desiće se”.

Što?

“Pa zato što žena ne može sama da rađa, za to je potreban partner!”

Šta mora potencijalni otac deteta da ima?

“Mozak! Energiju, a ostalo ćemo on i ja lako”.

Kada bi trebalo, ne daj Bože, da odeš na vantelesnu oplodnju, da li bi prihvatila?

“Ako je to rešenje, na jedan! Pa zašto ne bih učinila baš sve da ispunim sebi želju! Ali, hajde za početak da pokušam prirodno”. (smeh)

Da li si zbog slave promenila imidž?

“Promenila sam imidž jer sam želela da izgledam drugačije! Svako ppželi u nekom trenutku da je drugačiji. Ipak, jedino što donosi slavu je pesma!”

Kažu da bi mogla da radiš kao stilista?

“Mogla bih! I bila bih odlična u tome! Uživam u tome, ali za sada sam samo sebi stilista!”

Da li si imala nekad neku nepristojnu ponudu na nastupima?

“Ne, hvala Bogu! Nadam se da neću nikada ni imati!”

Da li bi muškarcu oprostila prevaru! Ili bi mu se možda osvetila?

“Ne! Ne praštam, jer ja ne varam! Mislim da kada dođe do toga, tu treba i da se završi. Ako se to desilo, očigledno nešto nije štimalo! Zašto bi se onda bilo šta nastavljalo?! Vrlo sam radikalna po tom pitanju!”

Možda to ima veze sa tom tvojom džambas energijom?

“Možda ima veze i sa tim, ali ako neko očekuje da samo ćutim i trepćem, e pa nisam ta osoba! I to što ja imam nije džambas, već stav!”

Misliš li da je tvoj stav tipičan za žene u Srbiji?

“Nažalost, nije! Ali da se ja pitam, volela bih da sve žene imaju to nešto džambas i da ne daju na sebe!”

Kada si pričala o treptanju, na koga si od koleginica pomislila?

“E, vala nisam pomislila ni na jednu, što jesi li ti zapazaila neku treptušu!”

Pa ima ih…

“Ima ih, a ima i pevačica čiji su muževi postali veće zvezde od njih! Pa je l’ to normalno?! Meni nije, ali njihova stvar!”

Фотографија корисника Marina Tadic (@marinatadic1) дана 10. Нов 2016. у 9:32 PST

To je to estradno licemerje?

“Ma šta estradno?! Ima na estradi licemerja, ne kažem da nema, ali ima ga svugde. Dosta više sa tim da smo mi sa estrade najgori, ima ološa, ali to je manjina! Ima divnih i izuzetno kvalitetnih ljudi!”

Da li si ljubomorna, kako to prikrivaš?

“Nisam ljubomorna, pa samim tim i ne prikrivam!”

Kada si poslednji put zaplakala i zbog čega?

“Osoba sam koja često plače! Plakala sam zbog ljubavi! Zbog prejake emocije…”

Kako se braniš od obožavatelja pošto ih imaš dosta?

“Nisam primetila da ih ima! Ali ako vi kažete, sigurna sam da ih ima. Ne branim se. Sve okrenem na šalu i druženje”.

Pisalo se nešto o Milošu Teodosiću i tebi… U kakvim ste odnosima?

“Pisale su se gluposti! Miloš Teodosić mi je kao brat!”

Znači ne sviđa ti se Teo?

“Sviđa mi se njegov drug!”

A Teu se sviđa Anastasija…

“E, vidi, nije na meni da pričam o tome! Naljutila bih se kada bi Teo pričao o mom životu, pa što bih ja o njegovom! Njemu želim sreću, to je najvažnije!”

Mnogi komentarišu da više ide uz tebe da budeš glumica, a ne pevačica, šta ti misliš o tome?

“Mnogi kažu da sam sjajna pevačica i sjajna glumica! Niko to ne odvaja, bar da sam ja čula! Inače, radim na tome da budem najbolja, a ljudi su tu da daju sud da li je nešto dobro ili nije. To je najbolje merilo. Ja to poštujem!”

Da li ćeš poraditi na tome da budeš još veća zvezda?

“Poradiću na tome da imam samo bolje i bolje pesme, da moji nastupu budu posećeni i da ljudi žele iznova da dolaze na moje nastupe! Ovim poslom se bavim već 12 godina i mislim da je to dovoljan pokazatelj! Ne volim sebe da nazivam zvezdom, jer to u ovoj zemlji gubi svaki smisao, znate i sami!”

Za koju sumu novca bi pristala da u nekom filmu budeš gola?

“Previše sam stidljiva da bih to prihvatila! Znači, ni za kakve”.

Pa zar nisi rekla da se trudiš da u svemu što radiš budeš još bolja…

“Treba ja još da radim i gulim da bih došla do te tačke da moje nago pojavljivanje na filmu bude profesionalno!”

Prokomentariši mi žiri u Zvezdama Granda?

“Žiri mi je strava! Dobar odabir ljudi. Nekako je to sve zanimljivo”.

Da li bi pristala da budeš u žiriju kada bi te pozvali? Da li bi dozvolila sebi da se svađaš kao tvoje pojedine koleginice?

“Naravno da bih prihvatila. Ali bih dobro razmislila gde bih otišla. Svakako, ne bih sebi dozvolila poniženja ni u kakvom smislu. Najbitnije je da znaš da prepoznaš šta je za tebe, a šta nije. Tu je ključ svega!”

Pa šta bi za tebe bilo loše u tom žiriju?

“Ne bih ja mogla da budem preterano stroga ili bar ne verbalno prema ljudima koji su došli sa onolikom nadom za bolje sutra!”

Sa kojom si koleginicom na estradi dobra?

“Poštujem sve svoje kolege, ali se slabo generalno družim sa kolegama. Imam svoje prijatelje ceo život i nisam ih menjala. Jedino sa kim bih mogla da kažem da se družim jeste Ilda Šaulić. To je jedna divna žena!”

Dosta tvojih koleginica je ljubomorno na tvoj izgled, kako se braniš od negativnih komentara?

“Nisam ni znala da su ljubomorne! Od svih kolega dobijam komplimente, nikad mi ne kažu ništa ružno! Tako da zaista ne znam za to”.

Koja je tvoja neostvarena želja?

“Da otvorim restoran i da nedeljom kuvam za prijatelje!”