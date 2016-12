Marina Tadić veruje u pravu ljubav: Da sam htela, udala bih se zbog para!

Atraktivna pevačica Marina Tadić sama je već duže vreme, ali ne želi da se pošto-poto uda.

Naime, pevačica otkriva da muškarac mora da zna da je nasmeje i da se pored njega oseća voljenom, a nikada se ne bi udala zbog para, jer da je to htela, do sada bi već imala muža.

“Nemam neki parametar fizičkog izgleda kada je reč o idealnom muškaracu. Meni je najvažnije da muškarac može da me nasmeje, da se osmehujem pored njega stalno. Mislim da je to jako bitno za jednu ženu, jer tada ona može sve”, priča Marina, a na pitanje da li joj je novac bitan kada bira partnera kaže:

“Naravno da je novac bitan za život, u smislu preživljavanja, ali meni to nije neki prioritet i nešto što je najbitnije. Mislim, da sam to htela, ja bih se do sada udala iz tih razloga. Međutim, ja sam neko ko je ceo život ulagao u ovaj posao. Radim i stvaram sama. Tako da mi nije to prioritet. Muškarac nikad nije tu da me izdržava, nego da bude pored mene i da upotpuni zajednički život. I to ja vučem iz kuće. Moji otac i majka su nekako uvek zajedno zarađivali i privređivali. I ja sam oduvek želela da nađem muškarca sa kojim ću tako živeti i stvarati. Danas je to baš teško naći”.

Iako tvrdi da nema dečka, Marina blista kao da je zaljubljena.

“Ja uvek kažem da žena blista kad je sama. Zato što tada nekako imaš vremena da posvetiš sebi pažnju i vreme, a i da se baviš sobom, a kad si sa muškarcem, onda nekako uvek pokušavaš njemu da udovoljiš, a sebe zaboraviš. Tako da ja imam osmeh ovih dana zato što sam opet pronašla sebe i srećna sam što više nisam ona stara”, iskrena je Tadićeva.