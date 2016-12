Marina Tadić: U ljubavi sam blentava i vrela

Pevačica Marina Tadić, koja muški rod osvaja stasom i glasom, a javnosti tvrdi da ne postoji jača polovina u njenom životu, priznaje da je u ljubavi blentava i vrela.

“Ja sam vrela žena, nikad nisam hladna, čak ni u prijateljskim odnosima. Da se često zablentavim, to da, jer kad volite iskreno i kad vam je čisto srce, onda to bude malo detinjasto, samim tim i blentavo… Ali ja to smatram lepotom i čistom dušom, baš to, jer volite čisto”, kaže za alo.rs pevačica, koja je nedavno izdala novi album “U zagljaju tvom”.