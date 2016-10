Marina Tadić: Otkako moj tata nije na vlasti, ne pratim politiku!

Zgodna pevačica Marina Tadić nedavno je izdala novi album, koji nosi naziv U zagrljaju tvom, a sada je otkrila zašto više ne prati politiku, kao i koliko joj prijaju komplimenti koleginica.

Marinu je posebno dirnula javna pohvala od Cece, koja je jednu njenu pesmu šerovala na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici.

“Videla sam da me je Ceca javno pohvalila na Fejsu i to me je baš dirnulo. Zahvalila sam joj se i ne znam ko bi još trebalo da me pohvali. Možda predsednik države. Ne znam da li je čuo, možda nije čuo, ako bude čuo, verovatno će me pohvaliti. Jeste da nije Tadić, ali dobro”, našalila se Marina, a na pitanje prati li politiku, pevačica sa širokim osmehom kaže:

“Ne pratim politiku otkad je moj tata sišao sa vlasti”, kazala je Marina.

Pevačica je prezadovoljna i komentarima publike povodom novog albuma i drago joj je što su joj uglavnom žene čestitale na novom projektu.

“Album nije suva komercijala, nisam podlegla tome da mi sve pesme liče jedna na drugu. Uvek sam imala svoj fazon i komentari su dobri. Ljudi su osetili emociju i posebno su mi čestitale žene. Zadovoljna sam kako je ispalo, jer znam koliko sam sebe dala. Javile su mi se Marina visković, Ceca, Ilda… To su epe stvari, kad doživite od kolega da vas hvale”, kaže Marina za alo.rs.