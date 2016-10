Marina Tadić prebrodila posledice nervnog sloma: Osećam se bolje otkad idem kod psihoterapeuta

Nakon višemesečne medijske pauze, pevačica Marina Tadić se u velikom stilu vratila na javnu scenu i predstavila publici novi CD “U zagrljaju tvom”, koji je studiozno pripremala. Kako sama priznaje, sve pesme motivisane su njenim privatnim životom zbog čega su otpevane sa posebnom emocijom, a dobre reakcije samo su potvrdile da se vredan rad isplatio.

“Bez lažne skromnosti moram da priznam da sam dala sve od sebe da ovaj album bude savšen. Od mog poslednjeg albuma prošlo je četiri godine, nisam od onih ljudi koji svaki čas snimaju neke pesme samo da bih bila konstantno prisutna u medijima. Ja sam neko kome mora nešto da se dogodi u životu da bi za mene moja prijateljica Jelena Trifunović napisala pesmu. Skoro sve pesme su pisane za mene, što je jako važno. Jer tada kada pevate takve pesme dajete sto posto sebe i ljudi to prepoznaju. I zaista, prve reakcije publike su uvek pravi pokazatelj da li ste nešto dobro uradili ili niste. Ja sam prezadovoljna reakcijama jer su fenomenalne, a ovo je album mog života”, počinje zgodna pevačica priču za magazin Hello!

Ovog leta je Marina bila vredna pa je diplomirala na Fakultetu za sport i fizičku kulturu u Novom Sadu i tako stavila tačku na jedan odavno započet posao.

“Bilo je jako teško vratiti se učenju. Kada sam donela tu odluku, imala sam samo još tri nepoložena ispita i diplomski rad. Povukla sam se iz posla kako bih se fokusirala na ono što sam davno započela, a to je fakultet. Ipak, kako u životu nikada nisam odustajala, obećala sam sebi da ću diplomirai, i to se desilo. Dok sam redovno studirala bila sam dobar student, sve sam dala u roku i odslušala ispite. Kad je došlo vreme da diplomiram, počela sam ozbiljno da se bavim ovim poslom i onda sam malo zapostavila studije. Međutim, moja volja i odlučnost vratile su me na put koji sam kao mala zacrtala. To je definitivno najviše obradovalo moju majku koja mi je do skoro konstantno postavljala pitanje kada ću da diplomiram, a sada je umesto toga počela da me pita kada ću da se udam”, napominje Tadićeva.

Iako i sama želi da osnuje porodicu i da se ostvari i na privatnom planu, tridesettrogodišnjakinja trenutno nije zaljubljena.

“Sviđaju mi se duhoviti, uporni, istrajni. Pravi muškarci, kakvi su nekada bili. Kavaljeri, majstori, prijatelji i očevi. Takvih muškaraca na veliku žalost ima sve manje. Možda smo i mi pomalo krive jer smo htele ravnopravnost. Pa smo sada same sebi i kavaljeri, i majstori i ljubavnici”, kaže lepa brineta i dodaje:

“Iako nisam zaljubljena, velika mi je želja da zasnujem porodicu. Nadam se da ću je uskoro i ostvariti”.



Iako je trenutno jako zadovoljna svojim životom, a naročito karijerom, poznata Valjevka prošla je i kroz mnogo teških trenutaka zbog čega je doživela i nervni slom od kada redovno posećuje psihoterapeuta.

“Odlučila sam da otvoreno progovorim o tome jer smatram da naši ljudi mnogo trpe i drže u sebi neke stvari. I dalje misle da je odlazak kod psihoterapeuta sramota, a ja se kao javna ličnost trudim da ljudi od mene nešto i nauče, kad već imam tu privilegiju da mogu da kažem. Osećam velike boljitke od kada idem na psihoterapiju. Vrlo sam emotivna osoba, krhka i ranjiva, pa mnoge možda čak i nebitne stvari shvatam lično. Nikada mi neće biti jasno kako ljudi mogu da budu zli prema nekome ko im samo daje ljubav. Međutim, uz stručnu pomoć postala sam staloženija, možda i mudrija. Uspevam da prvo sagledam stvari iz svakog ugla, pa tek onda reagujem“, iskrena je Marina, koja nam je otkrila i zbog čega je doživela slom živaca:

“Razlog tome je izdaje meni vrlo bliskih ljudi i posao kojim se bavim. Često sam doživljavala tragediju umesto komedije. Morala sam da se sačuvam, inače verovatno ne bih ni preživela da sam nastavila po starom. Lepo kaže Balašević: Ne pravi od tuge nauku, mami svetlo na sledećem bregu. Postojali su trenuci kada sam pomišljala da odustanem od muzičke karijere, ali shvatila sam da je to velika ljubav i da sam ja zaista srećna kad stanem na binu i kad čujem ljude da pevaju sa mnom. To je ono što me još uvek drži i što me hrabri da i dalje ostanem u ovom poslu”.