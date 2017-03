Marija Šerifović o promenama u Srbiji: Zakon i mentalitet treba da se koriguju!

Pevačica i evrovizijska pobednica Marija Šerifović kaže da će na predstojećem Evrosongu, koji se održava u Kijevu, glasati za Hrvatsku.

Iako će njen bivši dečko Slavko Kalezić, jedini koga je predstavila javnosti, braniti boje Crne Gore, ona mu neće dati glas.

Mariju smo pitali da li joj se Slavko više dopadao ranije ili sada kada se šminka, kao i to da li će glasati za njega.

“Ne znam za taj izgled, ali znam da Slavko predstavlja Crnu Goru i želim mu svu sreću. Međutim, što se mene tiče, ja ću glasati za Hrvatsku i Žaka Houdeka”, otkriva Šerifovićeva, koja se nije izjasnila da li joj se dopada naša predstavnica Tijana Bogićević.

Kako je Marija poznata kao neko ko podržava prava LGBT populacije, ona kaže da je njen film u kojem otvoreno priča o ljudskim pravima u velikoj meri osnažio homoseksualce.

“Život je užasno kratak, ja mislim da ću sutra imati 63, a ne 33 godine, i zato treba da ga živimo punim plućima. Nismo mi krivi, niste vi krivi što vas neko iskreirao ovakvim ili onakvim. Ako ste takvi rođeni, onda se trudite da budete što slobodniji i da živite lepo i uživate u svojim izborima, kakvi god oni bili. Međutim, tu postoji jedno drugo pitanje, jer ljudi žive u okruženju gde imaju probleme ničim izazvani, ali to mora da reši država, a ne mi. Država mora svojim građanima da obezbedi mogućnost da se šetaju gradom najnormalnije”, tvrdi Šerofovićeva i ističe da su mentalitet i zakoni u Srbiji ključna stvar u ostvarivanju ljudskih prava.

“Ja svoj narod volim i ovu čudnu malu Srbijicu, to sam govorila i svetu kada sam pobedila na Evrosongu. Umemo da budemo užasno nezgodni, ali i užasno genijalni. Međutim, kod nas ima svega, trebalo bi i zakon i mentalitet da se malo koriguju”, kroz smeh kaže pevačica, koja nakon spektakularnog koncerta u Novom Sadu ne odmara, već nastupa.

“Toliko me boli glava da više ne mogu da pevam. Preumorna sam, ali drmnem viski pred nastup da me razbudi. U Novom sadu je bilo ludilo mozga. Moju publiku čini 90,9 odsto žena jer su moje pesme njima namenjene”, kaže Marija i na pitanje da li su lepše Beograđanke ili Novosađanke diplomatski odgovara:

“Ne znam, nisam stigla da ocenim.”

Šerifovićeva kaže da postoje dani kada mora da izađe pred publiku i peva, a da joj se ne peva, i da je tada najteže izneti emociju.

“Međutim, nedavno sam pevala u jednom gradu, više se i ne sećam kojem, i baš mi se pevalo. Toliko mi je bilo lepo da sam se od same sebe naježila od glave do pete. Koliko god to narcisoidno zvučalo, bilo je tako”, kroz smeh kaže Marija.