Marija Ana zbog stresa izgubila bebu?

Pevačica Marija Ana Smiljanić i maneken Filip Đukić raskinuli su svoju veridbu, a kako pink.rs saznaje, pevačica je nažalost izgubila bebu zbog stresa koji je pretrpela u poslednje vreme.

“Marija Ana i Filip nisu zajedno oko dve nedelje, a ona je prošla kroz pravi pakao kada je pre nekoliko dana izgubila bebu. Njihovi najbliži prijatelji kažu da je gubitak bebe posledica stresa koji Marija Ana trpi u poslednje vreme zbog Filipa. On je psihički maltretira i uznemirava, šalje joj čak i preteće poruke da o njihovom raskidu ne sme da govori javno. On joj svaki dan šalje fotografije i snimke na kojima se vidi kako plače, pa čak i na taj način pokušava da je vrati. Svašta se tu izdešavalo, a on joj je čak nekoliko puta dolazio i na nastupe, pravio scene i probleme. Otkad je izgubila bebu, Marija Ana se trudi da nastavi dalje i da ne razmišlja mnogo o tome, pa se opušta u izlascima sa društvom i na svojim nastupima. Tako pokušava da zaboravi na sve loše stvari koje joj se događaju u poslednje vreme. Međutim, ona je jaka devojka, uspešno se bori sa svim nedaćama. Sada se dobro oseća, što se vidi i po njoj”, rekao je izvor blizak pevačici za pink.rs.

Marija Ana nije želela da govori na ovu temu.

“Ne mogu da komentarišem to, imam svoje razloge”, rekla je pevačica i osvrnula se na ljubavni brodolom kroz koji je prošla sa Đukićem.

“Istina je da sam definitivno raskrstila sa Filipom. To je moja poslednja odluka kad je reč o njemu. Jednostavno nisam mogla više i odlučila sam da je tako najbolje. On je poprilično burno reagovao na raskid, a evo ja i dalje dobijam njegove poruke, i dalje mi dolazi ispred kuće, na vrata stana u kojem smo nekada živeli zajedno. Zamislite, on čak snima sebe kako plače i sve to mi šalje. Misli da ću kao i pre da se sažalim i vratim mu se. Ovog puta neće biti tako. Pa ja sam zbog njega već dva puta morala da zovem policiju da interveniše jer nisam znala kako da izađem na kraj sa njim. To njegovo ponašanje je počelo da utiče i na moj posao, jer on dolazi na moje nastupe i pravi mi scene. Iskreno se nadam da će sve ostati na ovome i da će on konačno shvatiti da ja ne želim više ništa s njim”, rekla je vidno potresena Marija Ana za ovaj portal.