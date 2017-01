Maja Nikolić u šok intervjuu za SVET otkriva sve mračne tajne Aleksandre Radović, raskrinkava članove žirija i proziva starlete!

Maja Nikolić novi je član žirija “Pinkovih zvezda”!

Kontroverzna pevačica sedeće u crvenoj stolici najverovatnije do kraja sezone budući da je Aleksandra Radović napustila takmičenje. Kada smo čuli šta Maja sve zna o Aleksandri, odluka da pobegne iz šoua nimalo nas nije iznenadila…

“Na prvom snimanju “Pinkovih zvezda” bilo je fenomenalno. Kolege poznajem dugi niz godina, tako da mi je bilo super sa njima. Mnogo smo se šalili. Smeta mi što snimanja dugo traju, ali to je posao i tako treba da bude. Snimali smo dve emisije sa jednom pauzom od sat vremena, tokom kojih smo išli u apartman da se malo odmorimo. Takmičari su fenomenalni, ima zaista mnogo kvaliteta i nije mi teško da radim sa talentovanim ljudima. Ja sam kao festivalska pevačica prošla i žiriranje na više od sto festivala i nije mi bilo lako, tako da znam kako im je“, počinje Maja razgovor za Svet.

Spomenula si da imate svoje apartmane. Da li si i ti kao Zorica Brunclik imala posebne uslove, koje boje je tvoj apartman?

“Nisam imala nikakve posebne uslove sem voća, mada to i nisu neki uslovi jer svi smo dobili voće. Nisam tražila da mi se apartman farba u neku drugu boju kao što je Zorica tražila, ja sam prijatelj kuće i još pre dva meseca sam pregovarala sa čelnicima televizije oko ulaska u šou i sve smo se dogovorili. Bilo je samo pitanje trenutka kada ću da dođem u Pinkove zvezde”.

Dosta se piše da je zbog tebe Aleksandra Radović napustila takmičenje.

“Ja Aleksandru nisam videla šesnaest godina i mislim da su je svi već pročitali kakva je osoba. Nisam je videla ni u Šimanovcima u studiju jer nije bila pozvana da dođe na snimanje. Ona tog dana nije ni bila na spisku. Verujte mi, odlično je poznajem, ali nije imala razloga da ode zbog mene, ja sa njom nisam imala nikakav konflikt. Ona mi je bila veoma zahvalna kada sam joj devedesetih čak tri godine plaćala 50 maraka po tezgi da peva narodnjake dok je bila u Kazanova bendu. Tada sam pevala dva puta nedeljno, tako da je od toga veoma lepo živela. Dok sam je plaćala i prehranjivala, nikada se nismo posvađale. Sada nema potrebe da pravi od mene skandal-majstora i da ispada da je zbog mene otišla jer znam pouzdano da je više puta pokušavala da ode iz Pinkovih zvezda. Mislim da su sada svi – i žiri i ceo tim ljudi – odahnuli što je Aleksandra otišla i da to apsolutno nema veze sa mnom”.

Znači, dok ti je pevala prateće vokale i bila radna pevačica, bila si joj dobra, a sada joj ne valjaš?

“Ona je bila klasična radna pevačica. Kada se ja odmaram, ona je pevala po mestima gde sam tih godina nastupala. Ja sam je angažovala isključivo da peva narodnjake zato što ja nisam to radila s obzirom na činjenicu da imam 25 prvih nagrada na festivalima i nikada nisam pevala folk već samo pop muziku”.

Da nije možda njen bivši muž Nikola Nikolić Džoni razlog što te Aleksandra ne voli?

“Ne znam zaista, to pitajte Aleksandru. Nisam ni njega videla šesnaest godina. On je radio kao moj bubnjar i tad su bili u braku. Kada smo nastupali, Nikola je svirao, ona je pevala narodnjake i lepo smo se slagali. Dobijali su svoje dnevnice i bili su zadovoljni”.

Da li je tačno da je Džoniju tada tražila da proda bubnjeve kako bi uložio u nju? I da li to znači da je bila sponzoruša?

“Ona je bila njegova žena, tako da je ne mogu nazvati sponzorušom, ali jeste tačno da je prodao bunjeve zbog nje i ubrzo nakon toga su se razveli. Uvek je bila teška i negativna, nikada nije bila za druženje. A bila je i mnogo debela. Imala je više od sto kilograma i izgledala je kao Bojana Stamenov sada. Moguće je da je zbog te prekomerne težine bila tako mračna i nesrećna. Držala sam je u bendu samo zato što je bila Džonijeva žena i što je dobro pevala taj folk koji ja nisam želela da izvodim”.

Šta se desilo kada su se oni razveli? Čula sam da se Džoni nakon nje okrenuo crkvi.

“Da, on se povukao u sebe i okrenuo se crkvi. Ne znam šta mu je radila, ali šta biste vi radili da vas neko natera da prodate svoje bubnjeve od kojih živite i ostanete bez posla? Čula sam posle da se jedva izvukao iz teškog perioda dok je bio sa njom jer mu je bukvalno ceo život upropastila”.

Svi očekuju haos kada se Dara Bubamara vrati. Kako ćete se slagati?

“Super smo nas dve. Često se sretnemo i lepo ispričamo, nemam ništa protiv nje, a ni ona protiv mene. Jedva čekam da se vrati u žiri. Nismo imale ni ranije neke sukobe i svađe”.

Ali Dara nije pobedila ni na jednom festivalu, a kažeš da je to bitno. Da li misliš da joj nije mesto u žiriju zbog toga?

“Dara je neko ko ume da drži atmosferu i ume veoma dobro da komentariše. Žiri treba da bude živ i zanimljiv. Cilj mog dolaska jeste da napravimo foru i zezanje i da se žiri probudi. Dara jeste odlična za šou, ume lepo da iskomentariše takmičare i često je u novinama. Da se ne lažemo, trenutno je jedna od najpopularnijih pevačica i godinama je prisutna. Jedina koja nije zasluživala mesto u žiriju jeste Aleksandra Radović. Ona nije bila ni poznata ni zanimljiva medijima, tako da sam sigurna da nije trebalo da se nađe u žiriju”.

A Šaban i Dragana?

“Njih poznajem dugi niz godina, zaista smo mnogo puta radili i sretali se. Moj brat nastupa u Beču sa Draganom i sve najbolje imam da kažem o njoj. Kao i o Šabanu, on će se tek šaliti i zezati. Umeću to da izvučem iz njega. Zaista mi je čast da sedim sa svima njima, a evo, da podsetim sve zašto sam merodavna da budem deo žirija. Moja bogata karijera i nagrade na mnogim festivalima daju mi znanje da budem pravi član žirija. Omiljena nagrada mi je iz Rusije, kada sam dobila prvu nagradu na Slavjanskom bazaru i kada sam pevala na Crvenom trgu u Moskvi kao pobednica pred više od 100.000 ljudi. Tu je i nagrada Zlatni satelit u Holivudu, a svi znaju da sam pevala na manifestaciji Golden Globe iste godine kada je za tu nagradu bila nominovana Madona. Taj snimak svojevremeno sam puštala na Pinku. Eto, neka svi znaju da je Maja Nikolić neko ko je ispred ove zemlje osvajao nagrade u Evropi i svetu”.

I Saša Vidić će vam se pridružiti, on je neko ko je tebe često prozivao za stajling.

“Meni ne smeta ko god da se pojavi. Saša je odličan da prodrma šou, on je inteligentan čovek britkog jezika i ume da kaže sve što misli. Ne smeta mi to što me je prozivao, on je meni strašno duhovit”.

Kao pevačice su se oprobale i Stanija Dobrojević i Tamara Đurić. Koja, po tvom mišljenju, bolje peva?

“Ne bih to komentarisala jer one apsolutno nemaju veze sa pevanjem, ali reći ću da je Tamara uspešnija od Stanije. Tamara je izabrala pesmu u okviru svojih mogućnosti, moderan stil pevanja, a to je repovanje. Tu ne moraš da ideš na časove pevanja. Vidi se da Tamara sve to radi sa stilom. Mnogo para je uloženo i u produkciju i u spot i ona je mnogo iznad Stanije jer je napravila kvalitetan spot u okviru svojih glasovnih mogućnosti. Staniji želim sve najbolje, ali preporučila bih joj da godinu dana ide na časove pevanja kod Maje Odžaklijevske da se ne bi brukala”.

Da li bi je pustila da prođe u Pinkovim zvezdama?

“Meni bi bilo super za šou da pozovu Staniju ili tako nekog ko misli da zna da peva a nema veze sa tim, i da vidimo ko je od članova žirija hrabar da iskreno komentariše takvo pevanje. Ja je apsolutno ne bih pustila da prođe u drugi krug u Pinkovim zvezdama”.