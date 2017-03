Maja Nikolić okrila zašto je Zorica Brunclik ne voli, a razlog je – jedan muškarac

Maja Nikolić, koja se u svakoj epizodi Pinkovih zvezda verbalno sukobljava sa Zoricom Brunclik, ima teoriju da je starija koleginica ljubomorna na nju zbog Šabana Šaulića.

“Zorica je ljubomorna na mene jer me Šaban obožava. Trebalo je da nas dvoje snimimo duetsku pesmu, ali nismo uspeli da nađemo odgovarajuću numeru jer je on narodnjak a ja zabavnjak”, priča ona.

“Jednom prilikom, Zorica je usred emisije upitala Šaulića da li je tačno to što se priča, a on se nasmejao i potvrdio. Ona se verovatno vodi logikom – ako me ona ne voli da ne bi trebalo ni njen kum da me voli”, rekla je Maja.

Ona je nekoliko puta istakla da Šabana mnogo poštuje, pa joj je izuzetno drago što ima takvo mišljenje o njoj.

“Šaban je legenda koji ima svoj stav. Naša mišljenja se čak i poklapaju kad komentarišemo takmičare. Ponavljam, Zorica ne sme ništa gore od ovoga da mi kaže jer ima ograničen vokabular i ne može mentalno da mi parira. Na moj nivo se uzdiže, a ja neću da se spuštam niti da joj odgovaram na primitivna pitanja. Možda mu je ona kuma, ali mene Šaban više ceni i poštuje. Jednostavno, bitnija sam mu i to je kraj priče”, zaključila je Maja.