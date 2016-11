Magija, ljubav i sreća: Ana emotivnom porukom čestitala Rasti rođendan! (foto)

Samo ja sam verovala do kraja strpljivo da negde postojiš… moj indigo! I onda se jedne večeri desila magija… Neka nam potraje zauvek! Ljubavi srećan ti rođendan! Volim te! ❤

A photo posted by ANA NIKOLIĆ (@ananikolicofficial) on Nov 16, 2016 at 8:47am PST