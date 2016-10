Luna otkrila šta misli o očuhu koji je 11 godina mlađi od njene majke

Ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, Luna Đogani zajedno sa majkom gostovala je u emisiji “Ja to tako”, a između ostalog, otkrila je šta misli o Andreju Atijasu – suprugu njene majke koji je od nje mlađi 11 godine.

“O Andreju mogu sve samo najbolje da kažem. On je jedan pravi muškarac koji moju majku tretira kao princezu, a to je ono što svaka žena zaslužuje. Voli je beskrajno, a danas retko može da se nađe muškarac koji može tako da prihvati tuđu decu i da ih tako voli kao da su njegova. Ja sam Andreju mnogo zahvalna što ima takav odnos prema meni i što sa njim mogu o svemu da pričam. On je meni prijatelj”, rekla je Luna.