Luna Đogani progovorila o odlasku kod psihoterapeuta sa 13 godina: To je sasvim normalna stvar

Luna Đogani, ćerka pevačice Anabele Atijas progovorila je o teškom periodu svog života, zbog čega je morala da poseti psihijatra.

Naime, Anabelina najstarija ćerka je otvoreno je pričala o psihoterapiji kojoj se podvrgla sa svojih 13 godina kada su njeni roditelji bili u veoma lošim odnosima i odlučili da se razvedu.

“Ne krijem da sam išla kod psihoterapeuta, ne mislim da je to ništa loše. Bila sam mala, bio mi je potreban neko sa kim mogu da razgovaram o svemu. Tada mi je to mnogo prijalo i uživala sam u tome. Ne mislim da je neko lud ako ide kod psihijatra. To je sasvim jedna normalna stvar”, iskrena je bila Luna u emisiji “Ja to tako”, prenosi pink.rs.