Lukas u velikom intervjuu za SVET konačno progovara o kocki, narkoticima, Zvezdama Granda i analizira kolege i njihove karijere!

Uprkos tome što su po Beogradu i dalje izlepljeni plakati koji su najavljivali njegov tradicionalni rođendanski koncert u Kombank areni, Aca Lukas odlučio je da ga pomeri za proleće. Da li zbog svađe sa menadžerom Sašom Mirkovićem ili zbog velike balkanske turneje koju planira sledeće godine, Aca objašnjava u velikom intervjuu za Svet. Takođe, najpopularniji folk pevač govori o odnosu sa kolegama, konkurenciji i stvarima iz prošlosti koje je uspeo da ostavi iza sebe.

“Što se tiče koncerta u Areni, veoma jasno sam rekao da se nisam svađao sa menadžerom. Jedini razlog odlaganja koncerta jeste to što pravim veliku turneju u aprilu sledeće godine. Drugi razlog je to što sam sve te koncerte koji će biti širom regiona stavio pod isti patronat i organizovaće ih jedna firma – Sky Music. Mirković i ja smo se dogovorili da to tako uradimo i nisam ni imao neku želju da radim koncert ove godine. Sledeće godine će biti spektakl, a kakav – videćete“, kaže Lukas na početku razgovora.

U čemu je tajna što su Zvezde Granda i ove godine, kada je stigao novi žiri na Pink, gledaniji od njihovog šoua?

“Velika se fama diže oko toga ko je gledaniji. Niti to pratim, niti me to interesuje”.

Pa ti si jedne subote okačio rejtinge na Instagram.

“Svoj Instagram ne vodim ja i ako je to stvarno okačeno, onda je to mnogo veliki propust. Ja to ne bih dozvolio. Lepo je da znaš da si gledan, ali nemam ambiciju da se sa nekim takmičim. Imam divnu saradnju sa Prvom i Grandom, i trudim se da imamo dobru i zanimljivu emisiju, ali samo zbog nas, ne zbog drugih. E sad, što ispada da smo najbolji, to je nešto drugo”.

Pod kojim uslovima si ti u žiriju?

“Isključivo prijateljski. Popović je moj drug i nikad ne bih uzeo pare”.

Ja sam čuo da su te zvali u Pinkove zvezde, ali da si tražio neku nerealnu cifru.

“Nisu me nikad zvali u Pinkove zvezde. To prvo. A drugo, sa Popovićem sam toliko poslovno povezan da bi bilo deplasirano da uzimamo jedan drugom novac za bilo šta. Imamo interes koji je dobar i meni i njemu”.

Bosanac otvoreno priča da uzima pare.

“Pa dobro, to je lepo. Popović i ja imamo drugu, ljudsku relaciju”.

Da li vam Popović daje instrukcije kako da se ponašate?

“Ne, ali odlično vodi emisiju. Sve drži pod kontrolom. Ovo sa tajanstvenim članom žirija odlična je fora, ne bi to svako znao da vodi kao Saša”.

Jesi li se oporavio od onog kad ti je Izvorinka Milošević rekla da živiš u svetu iluzija jer misliš da si mnogo popularan.

“Ona i ja smo se videli nakon svega toga. Naravno da ona ne misli da ja živim u svetu iluzija, niti ja mislim da je ona dinosaurus. To je šou-program. Napravili smo sjajno zezanje”.

Čujem da ljudi pričaju kako u žiriju sede velike zvezde, a Popović za tajanstvenog člana dovede Topalka.

“On nas je sve zavezao u čvor, svaka mu čast! Niko nije mogao da pogodi da je to on! Topalko je, inače, dobar momak i dobar muzičar, kakve veze ima što sad nije ne znam kakva zvezda”.

Da li i dalje stojiš iza svoje izjave da si najveća zvezda u žiriju?

“Pa, može da se kaže da je i ta moja rečenica šou-program”.

Imam utisak da se svi u žiriju mnogo zezate sa Viki?

“A nijeee… Sve to što me pitaš palo bi u vodu kada bi video kako mi svi pričamo na pauzi. Svako sa svakim najnormalnije razgovara”.

Dešavalo se pre nekoliko godina da se podžapaju u žiriju, pa posle dođe i do privatne svađe. Sada toga nema.

“Da, Šaban i Bosanac su se posvađali, Šaban i Bekuta… Nisam bio tu kad se to desilo, tako da neću da komentarišem”.

Okej, gledaš li Pinkove zvezde?

“Ponekad pogledam kad uhvatim reprizu. Ni Zvezde Granda ne gledam jer subotom uveče uvek radim”.

I kako ti se dopada njihov žiri?

“Pa ne bih komentarisao. Šta god da kažem, pogrešno će se protumačiti. Okej su mi svi”.

Pre si bio i kućni prijatelj sa Zoricom Brunclik, u kakvim ste sad odnosima?

“Nismo nikad bili kućni prijatelji, ali bili smo dobri. U poslednje vreme se ne viđamo jer ona više nije sa nama u Zvezdama Granda. Moram da kažem da sam i dalje u prijateljskim odnosima sa Šabanom Šaulićem pošto pretpostavljam da ćeš to da me pitaš sledeće. On je jedan veliki gospodin”.

Pa gest mu i nije bio baš gospodski.

“U to ne ulazim. Moje prijateljstvo sa njim nema veze sa tim šta on radi sa strane. Prema meni je uvek bio korektan i poštovaću ga uvek”.

Sa Darom Bubamarom si imao ozbiljnu istoriju sukoba.

“Dara je jedan zvrk, ona voli da pravi probleme. A meni je ranije malo trebalo da se zakačim s nekim ko me dirne. Ona je u suštini dobar čovek i dobra pevačica. A to što joj je nekad jezik brži od pameti mogu i da razumem”.

A ova poslednja izjava, kad je rekla da porno-fotke tvoje supruge nikoga ne bi interesovale?

“To nije dobro protumačeno, niti me ta njena izjava interesuje”.

Pratiš li aktuelnu aferu Marije Šerifović?

“Znam samo ono što sam pročitao u novinama. Ona je laf kakav se ne rađa i njen privatni život je njena stvar”.

Činjenica je da samo tebi Zvezde Granda nisu oživljavale karijeru. Snežani, Zorici i ostalima, realno, taj šou je mnogo doneo.

“Svima nam je debelo pomogao. Ali ne samo Zvezde Granda. Pogledaj Pinkove zvezdice. Iskreno, mislim da je Jelena Tomašević najbolja pop pevačica na ovim prostorima i, kako sam čuo, i treći Centar Sava će da proda”.

Misliš da šou-program u kom učestvuje nije doprineo tome?

“Naravno da jeste. Bekuta i Đurišićka su stubovi narodne muzike i njima nikakav šou nije bio potreban. Jedino što su ih mladi sad malo bolje upoznali, i to je veoma dobro kako bi znali kakve su to pevačke veličine”.

Imao sam megahit ove godine. Ko je osim tebe ove godine imao megahit?

“Ova mala Prijovićka ubi! Nas dvoje definitivno imamo najveće hitove ove godine. Šta god ona snimi, postaje ogromni hit”.

U čemu je tu fora?

“Tako su se pitali i kad sam ja u kratkom roku snimio “Pesmu od bola” i “Ličnu kartu”. Fora je u tome što čovek zna da doživi i izabere pesmu. Ona sjajno peva i vidiš da je oko sebe okupila dobar tim. Sviđa mi se svaka pesma Peđe Medenice i svaka mu je hit. Mali Dragi Domić skoro je snimio takođe super stvar. Eto, to mi se dopada. Njih troje”.

Zašto tvoju decu negde ne pokažeš?

“Moja deca imaju svoje živote, svoje škole i zanimanja koja ih interesuju. Sin uči da bude fudbalski trener, i nema razloga da budu eksponiran medijski jer im je tata Aca Lukas”.

Da li bi pomogao ćerki da bude pevačica budući da znaš kakav je to posao?

“Moja starija ćerka nije bila talentovana za pevanje, niti je ikad pokazala afinitete prema tome. Kao mala je htela da svira klavir, kupio sam joj ga, ali i sa tim je brzo prestala. Završava fakultet i zaposlio sam je da radi u Grandu kao šminkerka. Toga se ne stidim i to svi znaju. A mogao sam da joj snimim CD i sad od toga ne bi bilo ništa”.

Okej. Željko Šašić nedavno je izjavio da mu se majka razbolela zbog svega što proživljavaju zbog Ace Lukasa i njegove žene Sonje.

“Da li misliš da ću da odgovaram na takvu plitku, nisku i odvratnu demagogiju?”

On i tvoja žena imaju nekakav spor sa kojim ti nemaš nikakve veze. Ipak, svaki put kad dođe do tih suđenja on daje izjave za novine o tvojim dugovima i o tome kako njega jurite za pare kako biste isplatili te dugove i tako se nekako zakrpili.

(smeh) “Da ti kažem, onoliko koliko sam ja bio dužan, on nije video para ni na televiziji, ni u svom životu, tako da teško da bi on mogao da me zakrpi. Zakrpio sam se sam”.

Svi ti dugovi su proizlazili od kocke. Da li se čovek od toga ikad izleči?

“Naravno. Evo vidiš mene. Više se ne kockam”.

Koliko ima da se ne kockaš?

“Pa ima godinu, dve. A da se intenzivno ne kockam, prošlo je nekoliko godina. Ono, da ne gubim stotine hiljada, kao što sam imao običaj.

Nemam ni volju ni želju da to radim”.

Da li kockanjem mogu da se zarade pare ili svako gubi?

“Vidi ovako, imaš dve vrste kockara – kockare i ovce. To su dve grupacije ljudi koji se kockaju. Kockari su ljudi koji žive od toga, koji se ne kockaju iz zadovoljstva već da bi preživeli. To su već kombinacije, prevare, itd. A mi, ovi što zarađuju pare na drugoj strani i kockaju se iz zadovoljstva, mi smo ovce. Ovce koje na kraju izađu sa debelim minusom iz cele priče”.

Ljudi imaju razne poroke, ali kažu da te kocka najbrže dovede do bankrotstva i do nesreće.

“Ne postoji porok koji sam ja preskočio. I pričam ovo u edukativne svrhe. Mladi treba svega toga da se klone”.

Kakve planove imaš do turneje koju najavljuješ?

“Radićemo veoma interesantne stvari do koncerta u Areni. Naime, svakog osmog u mesecu, počev od sledećeg, izbacivaćemo po jedan singl, a pred koncert ćemo objaviti sve pesme koje su preostale”.

Imaš toliko dobrih pesama?

“Ima mnogo dobrih. Prvi put ću se pojaviti i kao autor svojih kompozicija, mislim da je došlo vreme za to. Radio sam muziku, aranžmane, a negde i tekstove”.