Lukas o prelasku Šaulića u Pinkove zvezde: Mitrović i Popović ne mogu da posvađaju Šabana i mene!

Kod pevača Ace Lukasa privatno i poslovno se ne meša, te stoga njegovo prijateljstvo sa kolegom Šabanom Šaulićem nije poljuljano zbog toga što više ne rade “pod istim krovom”.

To što je kralj narodne muzike rešio da prekine saradnju sa “Grand produkcijom“, te prestane da žirira u njihovom projektu “Zvezde Granda” i postane član žirija “Pinkovih zvezda” Lukasa nimalo ne zanima.

“Šaban je moj prijatelj i to će uvek tako biti. Kakve ja veze imam sa njegovim poslovnim odlukama? Ja se ne mešam u njegov posao, može da radi šta god hoće, to ne utiče na naše prijateljstvo. Sad ja treba da prestanem da se sa njim družim jer je napustio Popovića i prešao kod Mitrovića? Gluposti. To je njihova stvar. Divno je družiti se sa Šabanom. Ja mnogo volim i poštujem sve Šauliće. Šaban je super drug, divan čovek, duhovit i zabavan. Naša druženja su zaista bez premca. Baš nedavno smo proslavili rođenje Ildine ćerke. Bilo je super, svi smo se radovali i pevali. Mnogo mi je drago zbog Ilde, neka joj je ćerka živa i zdrava”, iskren je Lukas.

Folk zvezda nije imala nijednu zamerku na novoformirani žiri “Pinkovog” šou programa kada smo mu objasnili koje njegove kolege ga čine, jer pevač nije bio obavešten.

“Ako je to nova ekipa, super. Nemam ništa protiv. Svi su oni sjajni i mislim da je svako tamo sa nekim razlogom. Ne znam koliko će biti gledani, ali znam da će “Zvezde Granda” i dalje biti veoma popularne”, poručio je pevač, čija nova pesma “Voliš li me” obara sve rekorde slušanosti na internetu i “na terenu”.

Ipak, Viktorijin tata i Sonjin suprug nema u planu da ove godine održi tradicionalni koncert u “Kombank areni” na svoj rođendan, 3. novembra.

“Mislim da su se ljudi zasitili te moje rođendanske žurke u “Areni“. Dosta je bilo. Ne vidim svrhu to praviti svake godine. Imao sam u planu da krajem godine izdam novi album, rad na njemu se odužio, ali ću se publici odužiti još jednom novom pesmom”, otkrio je za kraj razgovora jedan od najvećih estradnih šmekera.

I dok mnoge njegove kolege negativno komentarišu navalu starleta u pevačke vode, Aci taj trend nimalo ne smeta.

“Nemam ništa protiv. Meni je sve to okej i pozitivno, iz prostog razloga što svako ima pravo da radi šta hoće. Čuo sam, recimo, Stanijinu pesmu i dobra je. Ništa spektakularno, ali za jedan početak sasvim je okej. Njeno pevanje je za sada solidno, ali nadam se da će u budućnosti pevati bolje”, iskren je Lukas.