Ludo se zabavlja: Ana Sević progutala helijum i postala Pokemon! (video)

Ana Sević rešila je da proguta ”malo” helijuma i peva na sav glas, a to ne samo da je nasmejalo njene fanove već i nju samu.

Popularna pevačica držala je balone pune helijuma i pevala najveće hitove. Mnoge je prekidala jer nije uspela da se suzdrži već se često smejala.

Numerom iz filma ”Titanik”, “My heart will go on”, Ana je započela svoj ludi provod. Njoj se to mnogo dopalo, te je tražila da joj daju još jedan balon.

Ubrzo je zapevala i svoju pesmu ”Lambordžini”, a potom otkrila da zvuči sebi kao Pokemon.

“Zvučim kao Pokemon! Pa ovo je vrh“, rekla je Ana kroz smeh.

Nakon što je završila sa pesmom ”Čuvam te” od Aleksandre Radović pevačica je otkrila da će morati da nabavi helijumske balone da ih ima i kod kuće jer je uz njih zabava zagarantovana.