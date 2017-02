Ljupka podržala Vuka Kostića: Ovo je njena poruka za Karleušu!

Ljupka Stević javno je dala podršku Vuku Kostiću kog su mnogi osudili zbog slike na kojoj pozira sa ubijenom srnom.

“Vuk ima moju punu podršku. Pozivam ga da odmerimo snage kada je daljina u pitanju! Volela bih da vidim kakav je strelac”, kaže Ljupka, koja ne krije da i sama voli oružje.

Pevačica ne strepi da će se naći na listi Jelene Karleuše koja se strogo protvi ubijanju životinja.

A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) дана 11. Феб 2017. у 1:31 PST

“Ne volim to što u javnost iznose stvari tipa “ne nosim pravo krzno”. Čekaj, nosiš kožu, imaš torbe koje su od korkidlske kože? Pa i to je neko morao da odsterli, sve to počinje od životinjskog carstva. Uostalom lovokradice su te koji ubijaju, lovci odstreljuju “, rekla je Stevićeva kroz smeh u “Exkluzivu” na televiziji Prva.