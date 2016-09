Ljubiša Ristić o ružnim komentarima na Natašin račun: To sam i hteo!

Muzikl ”Tajna crne ruke” doživeće premijeru 9. oktobra, a reditelj Ljubiša Ristić komentarisao je kritike na račun Nataše Bekvalac koja se iz tih razloga ovih dana često nalazila u medijima.

Naime, Nataša Bekvalac naišla je na brojne kritike kada je u pitanju mjuzikl ”Tajna crne ruke” i uloga Drage Mašin koju će tumačiti. Ljubiša Ristić kaže da je to upravo ono što su i hteli.

“Šta sad da radimo, ne možemo da se bunimo protiv toga, to smo i hteli”, rekao je Ljubiša kroz osmeh u emisiji kod Ivane Baltić prenosi pink.rs.

Natpisi ga ni malo nisu potresli i kaže da je Nataša odlična glumica i da ima veliku harizmu.

“To ništa nije ozbiljno. To je sve šala. Moramo da zainteresujemo publiku, ali kako biste vi rekli, sve je to šoubiz. Ne može se na scenu doći ako nemate harizmu. Mnogo je lakše naučiti pevača da glumi nego nekog ko zamišlja da je glumac. Ana Bekuta bi bila odlična glumica”, rekao je reditelj u današnjoj emisiji ”Ja to tako”.