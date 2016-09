Ljubav prema Mariji jača od svega: Bulat ispričao sve detalje o aferi koja mu je nameštena! (foto)

Marko Bulat i njegova supruga Marija nedavno su se našli u centru skandala zbog korišćenja opojnih supstanci, o čemu je Marko javno progovorio.

U emisiji kod Ognjena Amidžića, Bulat je ispričao ko je čovek koji mu je namestio skandal.

“Ako sam trebao da se drogiram, to sam trebao da radim pre 20 i više godina, i nisam tada, a sada odjednom mi kući donose kokain. Iza ovoga stoji taj jedan čovek koji je bio u njenom životu pre mene, koji ne može da istrpi što ju je izgubio. Informaciju koju ja imam jeste da je platio kampanju 30.000 evra da Marija dobije otkaz pre godinu dana na poslu. To mu nije prošlo, nije uspeo da nas razdvoji”, objašnjava Marko.

Bulat: Test dokazuje da ne uzimam drogu, znam ko mi je smestio aferu…

Pevač potom objašnjava da ga je tada Marija “ostavila” jer ju je taj čovek naterao na to.

“Pesma Marija nastaje u tom periodu, jer me je sačekala u kaficu sa tim čovekom i rekla da će ipak njemu da rađa decu. Zapravo, 48 sati je on tada držao Mariju, odgovarao sa njenog telefona. On ju je udario, završila je u bolnici. Sve je ovo on napravio. Test na drogu mogu da radim kad god bilo ko poželi do kraja mog života. Ako se pokaže da je negativan taj neko mi daje 500 evra, a ako pokaže da je pozativan ja njemu 10.000 evra”, rekao je pevač, prenosi Kurir.

Da podsetimo, Marija Bulat, supruga pevača Marka Bulata, navodno je uhapšena sa dva paketa kokaina u kojima je bilo oko dva grama belog praha. Protiv nje je navodno, prema pisanju beogradskih medija, podignuta krivična prijava i nakon izlaska iz pritvora njen slučaj je predat nadležnima, a postupak će biti vođen redovnim putem.