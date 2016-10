Ljuba Perućica: Seks sa misicom je odličan!

Zvezda Granda Ljubomir Perućica već dva meseca uživa u vezi sa 18-godišnjom misicom Milicom Simić, a za sada u njihovoj vezi sve funkcioniše kako treba. Markantan pevač i mlada Topolčanka upoznali su se letos na izboru za mis istočne Srbije, gde je ona predavala krunu pobednici tog takmičenja, a on sedeo među članovima žirija.

Kako je rekao Ljuba – jedna kafa, druga, peta i onda su stupili u emotivni odnos.

“Sva je pozitivna, slatka i nasmejana. Eto to me je privuklo već pri prvom susretu. To gledam i to volim kod devojaka”, otkrio je pevač zašto je baš devojku koja nosi titulu Miss all nations Serbia odabrao za svoju partnerku.

Perućica nam je priznao da se njegova nova curica dobro ljubi, ali i da im je dobro intimno druženje.

“Odgovor je vrlo logičan. Naravno da mora sve da funkcioniše dobro da bismo bili zajedno, pa i one stvari. Ipak, naši roditelji čitaće sve ovo, tako da ne bih više pričao na tu temu. Čim sam sa njom, znači da se ljubi lepo i da je sve ostalo lepo”, nije bio previše pričljiv pevač kada smo ga pitali kakva je situacija u krevetu, ali nam je stavio do znanja da ne treba da brinemo.

Bivši dečko mlade folk zvezde Aleksandre Prijović demantuje da je tek sad uspeo da preboli pevačicu i dozvoli drugoj devojci da uđe u njegov život na duže.

“Nikad nisam patio za Aleksandrom, to je čista glupost. Navikneš se na nekog, pa treba da to prebrodiš. Videlo se po meni, da sam patio, ne bih bio onako pozitivan”, objasnio nam je Ljuba i pokušao da nam uporedi sadašnju i bivšu lepšu polovinu:

“Milica i Aleksandra su neuporedive. Sa Aleksandrom sam bio dugo i živeli smo zajedno. Milicu još uvek ne znam dovoljno, a i glupo je porediti. Niko nije isti, pa ni one”, zaključio je pevač.

Iako je Ljuba skrivao od javnosti da je ponovo emotivno ostvaren, Milica nije izdržala da se ne pohvali da je u vezi sa pevačem, pa je krenula nedavno da postavlja zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Perućica je potom priznao da je zauzet i javno istakao da mu je devojka punoletna, jer se medijima širila informacija da Simićeva ima tek 17 godina.