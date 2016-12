Lepa Lukić za dlaku izbegla infarkt: Najgore je prošlo, sada idem u nove radne pobede!

Pevačica Lepa Lukić, nakon što je za dlaku izbegla infarkt kada joj je u sredu uveče pozlilo, kaže da se sada oseća bolje.

Mora da se odmara i leži i poštuje terapiju koju su joj prepisali lekari. O njoj brinu dve prijateljice.

Kako prethodnog dana nije mogla da se javi na telefon zbog toga što se odmarala od preživljene traume, juče se pevačica osećala mnogo bolje:

“Dobro sam sada, puštena sam kući. Odmaram se, moram da pazim na zdravlje više nego ranije. Pregledali su me te noći kada mi je pozlilo, radili krvnu sliku, rendgen pluća, ultrazvuk i kompletnu dijagnostiku. Izgleda da sam se preforsirala od silnih snimanja, koncerta i pljačke. Osećala sam jak bol u predelu leđa i grudi, kao da me nešto bode. Toliko me je bolelo ispod plećki, da sam se baš uplašila. Na sve to sam imala visok pritisak“, priča pevačica kako je izgledala noć kada je pozvala Hitnu pomoć i dodaje da je prebrodila najteže trenutke.

“Najgore je prošlo, tako da sada idem u nove radne pobede. Uplašila sam se u prvom trenutku, ali bitno je da su me lekari odmah primili i da je sve prošlo kako treba. Doktor mi je u jednom trenutku rekao da imam bolju krvnu sliku od njega. Šalili su se sa mnom kako bih se opustila. Spremna sam već da radim, pevaću za Novu godinu u hotelu u Crnoj Gori i neću odustati od toga. Vraćam se na scenu”, kaže Lepa, koja je zahvaljujući brzoj intervenciji lekara izbegla kobne posledice.

Ipak, šta će o njenoj odluci da ponovo ide na tezge i radi reći lekari, ostaje da vidimo na kontrolom pregledu, koji joj je zakazan za nekoliko dana.