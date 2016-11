Lepa pozdravlja novog predsednika Amerike: Trampe, dolazim da ti pevam “Od izvora dva putića”!

Lepa Lukić, legenda naše narodne muzike, veoma je zadovoljna i ponosna na to što se novom američkom predsedniku Donaldu Trampu dopadaju njene pesme.

Milka Milosavljević, žena koja je osam godina bila bebisiterka dvojice sinova novog predsednika SAD, otkrila je javnosti da je Tramp voleo da mu peva srpske pesme, posebno one koje izvodi Lepa Lukić.

“Vrlo sam srećna, jer to još niko odavde nije doživeo. Obično kažu da su novinari sve izmislili, ali ja ne mislim tako. Možda mediji mogu malo da dodaju neke stvari, ali ne mogu da ih izmisle, a ovo je evidentno. Pozdravljam ovim putem gospođu koja je novom predsedniku Amerike pevala i prevodila moje pesme. Šaljem joj poljupce”, rekla je pevačica.

Lepa bi Trampu na uvce pevala svoj veliki hit “Od izvora dva putića”.

“Evo, iskoristiću ovu priliku i da se našalim malo. Idem uskoro u Kanadu, pa ću otići i do Amerike da se javim Trampu. Šalu na stranu, stvarno sam ponosna što se predsedniku dopadaju moje pesme. Još pre nego što je pobedio, kad su me pitali za koga bih glasala, rekla sam da bi to bio Tramp. Ne volim prezime Klinton. Oni su nas bombardovali. Dobro je i za Srbiju što je Tramp pobedio”, završava Lepa.