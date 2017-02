Lepa Lukić poručila Zaharu: Nisi loš “badža”, pozovi me u stan i možda se smuvamo!

Lepa Lukić gostovala je u emisiji ”Magazin In” i tom prilikom otkrila šta misli o kompozitoru Milutinu Popoviću Zaharu.

Naime, Lepa je otkrila da njihovo poznantsvo datira iz davnih dana, ali i to da misli da je bivši suprug njene koleginice Goce Lazarević ”dobar badža”.

“Nije on loš badža. Nisam do sada otpevala nijednu njegovu pesmu, ali to ne znači da neću. Ja njega mnogo volim, cenim i poštujem, bio mi je i na koncertu. Međutim, ako bi mi ponudio neku svoju pesmu i ja odem kod njega u stan možda bi se i smuvali”, rekla je Lepa u Magazinu In, dok se Zahar u drugom studiju smeškao, prenosi pink.rs.