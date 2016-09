Lepa Brena: Ne plašim se starosti, to je bolest nesrećnih ljudi i ružnih žena!

Kao neko ko je prošao mnogo toga i video, što narod veli, i vatru i vodu, Lepa Brena kaže da se ničega ne boji.

Takođe, ne čita ružne vesti, tužne priče i nakaradne naslove, kukanja i crne prognoze. Samo optimizam, nikako pesimizam jer tako ne ume da funkcioniše. Ne prestavljaju joj problem ni godine, a starosti se, tvrdi, ne boji.

“Znate kako je Dučić govorio, starost je bolest nesrećnih ljudi i ružnih žena, a ja dobro znam i ko sam i šta sam, kao i šta sma sve postigla. U mladosti treba raditi da vas starost ne pita posle. Imam sreću da sam bila vrlo svesna mogućnosti koje su mi pružene u mladosti”, priča Brena u razgovoru za Blic.

Brak je svakako doprineo toj ravnoteži i mirnoći, a jedna od najvećih zvezda Balkana već je četvrt veka u braku.



“Boba i ja nikada nismo bili klasičan bračni par jer smo često na različitim stranama sveta, često i putujemo zajedno i zaista se radujemo trenucima koje provodimo zajedno. Boba je taj koji je pokretač u našoj zajednici, on predlaže, inicira i jako mi se dopada ta njegova osobina. On ima još jednu divnu osobinu, a to je brižnost. Uz urođenu spontanost, to je nešto što je meni oduvek bilo iskreno i jako drago. S tim se valjda čovek rađa”, napominje Brena, dodavši da njihova nerazumevanja, kakvih ima u svim brakovima, traju kratko jer nemaju vremena za ubeđivanja.



S druge strane, decu, kaže, savetuje kako jedino mogu da uspeju u životu.

“Govorim im da budu dobri, časni i pošteni ljudi. Da samo radom i odricanjima mogu da postignu velike rezultate i da ništa ne pada s neba ako se za to ne potrudite. Sva trojica su već veliki momci i ne bih da budem pretenciozna, ali vrlo dobro funkcionišu na tim relacijama. O Filipu i Aleksandri se piše zato što su mladi, lepi i zaljubljeni. Uz to, oboje vrlo uspešni. I lepo je kada vidite dvoje zaljubljenih i srećnih“, zaključuje Brena.