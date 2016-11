Lekari savetuju da abortira: Đanijeva supruga otkrila da li će zadržati bebu

Pevač Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana bili su iznenađeni kada je ona posumnjala da je u drugom stanju.

A nakon što se njena sumnja obistinila, ona se konsultovala sa lekarima koji su joj savetovali da je zbog godina bolje da prekine trudnoću.

“Jedno veče sam posumnjala da sam u drugom stanju, ali sam mislila da to u mojim godinama nije moguće. Rekla sam tad Đaniju, a on je odmah počeo da me nagovara da zadržim bebu i izleteo se pred svima jer je bio uzbuđen, tako se i saznalo za to. I kad sam otišla kod jedne moje prijateljice, koja radi u jednoj laboratoriji da izvadim krv, ona mi je rekla da sam trudna”, rekla je Slađana Trajković za Pink.rs i dodala:

“Bila sam ubeđena da je nemoguće da zatrudnim u četrdesetdevetoj godini, ali eto, izgleda da je moguće. Lekari su me savetovali da zbog zdravlja nije pametno da zadržim bebu”, dodala je gospođa Trajković.

Đani i njegova supruga Slađana imaju troje dece, a ona iz prvog braka ima sina i sva četiri puta se porodila carskim rezom. I dok je Đani u početku nagovarao suprugu da zadrže bebu, nakon saveta lekara su se složili da je najpametnije da Slađa prekine ovu trudnoću.