Ksenijina ispovest za novi SVET: Ne zanima me da li se Anastasija druži sa Veljkovom bivšom!

Nakon što je Cecin sin Veljko Ražnatović otvorio dušu i pred kamerama televizije Pink priznao da je prvi seks imao u 12. godini, oglasila se i njegova devojka Ksenija Bujišić.

“Ne smeta mi to, čak mi je bilo i simpatično kada je ispričao da mu je prvo iskustvo bilo traumatično. Pa bože moj, svi smo imali taj momenat u životu. Iskreno, ja o tome ništa nisam znala sve dok on u emisiji nije ispričao kada se i kako se to desilo. Mi o bivšim ne razgovaramo, tako da ga nisam ni pitala. Mislim da je bolje što je ranije izgubio nevinost jer muškarci žele što pre sve da saznaju o tim stvarima. Ne vidim zašto se oko toga digla toliko bura i zašto se toliko piše. Meni lično ne smeta što je to tako rano uradio“, objašnjava mlada voditeljka, i dodaje da njih dvoje uspevaju da se organizuju iako žive u dva grada:

“Bila sam u Banjaluci kod njega, a sada smo zajedno došli u Beograd. Ja ću ovde ostati zbog poslovnih obaveza, a on se za koji dan vraća. Čim završim sve što imam, idem kod njega. Daljina nam ne predstavlja problem jer sam redovna na aerodromu. (smeh) Viđam se i sa Cecom i Anastasijom, one su zaista divne. Drago mi je što je Veljko blizak sa sestrom pošto smo moj brat i ja takođe bliski. Svi me pitaju za Veljkovu bivšu devojku Mašu, ali mi zaista ne pričamo o bivšim. Ja je pratim na instagramu i nemam ništa protiv nje. Pročitala sam da ima novog dečka i ne znam što nas stalno povezuju sa njom kada nikakav ljubavni trougao ne postoji. Maša i Veljko raskinuli su nekoliko meseci pre nego što smo on i ja bilo šta počeli, dečko je mlad, imao je devojke pre mene, to je sve normalno… To je deo prošlosti, a mi smo sadašnjost. Ne znam da li se Maša i Anastasija i dalje druže, zaista nisam upućena. “

