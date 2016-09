Ksenija Bujišić: Veljka volim najviše na svetu, rodila bih mu dete!

A photo posted by Mrs.RaznatovicKsenija (@mrs.raznatovicksenija) on Sep 16, 2016 at 1:03pm PDT

Nakon što se prekjuče internetom proširila glasina da su se Veljko Ražnatović i Ksenija Bujišić venčali, oglasila se Ksenija i objasnila zbog čega je promenila svoje prezime na Instagramu.

“Stvarno neću da komentarišem to venčanje koje mnogi pominju, mislim da je prerano za to i da je glupost. Promenila sam prezime zato što sam želela, ne vidim potrebu da nekome to predstavlja neko značenje. Ne mislim da je to nešto strašno”, rekla je Ksenija za Alo i dodala da bi volela da Veljku rodi dete:

“Za sada je mnogo rano da pričamo o tome, mislim na trudnoću. Ali kada dođe do toga, to neću uspeti da sakrijem. Rodila bih mu dete, volim ga najviše na svetu. Ali, polako, još smo mladi. Lepo nam je u vezi, srećni smo i zadovoljni, a drugačije i ne bismo ni mogli da budemo zajedno. Stalno smo zajedno, vraćam se ponovo u Banjaluku kada završim poslovne obaveze u Beogradu. Bukvalno se ne odvajamo jedno od drugog”.