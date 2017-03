Kristijan se razvodi?

Kristijan Golubović već mesecima ne viđa ćerku Veru, koju je dobio u braku sa Ivanom Golubović.

Supruga Ivana ne želi da vodi ćerku u zatvorske posete, pa su odnosi između supružnika postali toliko loši da se Kristijan posavetovao sa advokatom i zatražio razvod. Kada je to čula, Ivana je zapretila Kristijanu da više nikada neće videti svoju ćerku, a njegovoj sestri Kristini i majci Milanki zabranila je da dolaze u njihovu porodičnu kuću u Kraljevu.

“Poslednjih dana Kristijan ima velike probleme u zatvorskoj ćeliji jer mesecima nije video Veru, za koju je mnogo vezan. Posebno ga nervira što njegova mezimica za nekoliko dana puni tri godine, a on neće moći da bude na rođendanu. Zbog toga je od supruge ponovo tražio da dovede Veru u posetu, ali je Ivana to kategorički odbila. Rekla mu je da će mu ona, sve dok se ne predomisli u vezi sa razvodom, braniti da viđa dete. Tako ga stalno ucenjuje, što njega dodatno povređuje, jer pre odlaska na odsluženje kazne nije mogao ni da nasluti da će do ovoga doći”, priča izvor za Alo i dodaje da se Kristijan zbog cele situacije viđa sa advokatom jednom nedeljno.

“Sa njim se savetuje na koji način je najbolje da se razvede od Ivane, a da mu ona ne uzme njegovu mezimicu, za koju je toliko vezan. Ipak, svestan je da će sve dok je on u zatvoru Ivana morati da se stara o Veri. On bi u zatvoru trebalo da provede još šest godina, nakon čega bi bio pušten na slobodu”.

Njegova rođena sestra Kristina je potvrdila ove navode.

“Nisam videla Veru otkada se rodila. Ivana brani našoj porodici da je viđamo, a to nas mnogo boli. Stalno preti mom bratu da će mu zabraniti da viđa dete, ako on uradi nešto što nije po njenoj volji. Kada ode kod njega, jednom mesečno, u posetu, ona ne želi da mu dovede Veru, a kad on pomene razvod, ona počne da ga ucenjuje”, rekla je Kristina za Alo.