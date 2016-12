Kraljica silikona na sudu zbog otmice i pljačke

Starleta Tijana Đuričić došla je juče u Viši sud u Beogradu na ročište pred početak suđenja za otmicu! Kraljica silikona i njeno troje prijatelja tužila je Jelena M. zbog navodnog kidnapovanja, maltretiranja, šutiranja i pljačkanja.

Starleta je sve optužbe negirala, a njen advokat Borivoje Borović je rekao:

“Predložio sam da se saslušaju sestra oštećene i drugarica, koje će dokazati da se ona sama povredila. Predložio sam i neuropsihijatrijsko veštačenje oštećene. Lekar koji je Jeleni konstatovao povrede sačinio je dva lekarska izveštaja. U prvom je konstatovao da loma ruke nema, a drugi put je naknadno konstatovao da ima. Oštećena je tri puta davala izjavu, što je sporno. Jednom je rekla da ne može da prepozna okrivljene, a posle šest meseci policija je uradila prepoznavanje i ona ih je navodno prepoznala”.

Jelena M. tvrdi da ju je starleta prošle godine pozvala da dođe po garderobu. Čim je pokucala na vrata, dva muškarca su je silom uvukla u kuću.

“Zalepili su mi usta i glavu trakom, bacili me na pod i kanapom vezali ruke. Momci su me šutirali i stavljali mi nož pod grlo, a Tijana me je šišala, nazivala ološem, pljuvala i pretila da neću izaći živa iz kuće”, izjavila je Jelena M, prenosi Kurir.