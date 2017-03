Kraj velike ljubavi?! Rada izbacila Harisa iz stana zbog ove pevačice! (foto)

Rada Manojlović je na buran način završila vezu s Harisom Berkovićem! Pevačica je, kako Kurir Stars saznaje, dečka izbacila iz svog stana na Vračaru, u kojem su zajedno živeli pola godine.

Razlog za to su poruke koje je Rada pronašla u Harisovom telefonu dok se tuširao. Pevač je pokušao da sakrije od nje da se dopisuje s koleginicom iz „Granda“ Aleksandrom Mladenović, što se Manojlovićevoj uopšte nije dopalo. Ova saznanja potvrdio je pevačicin komšija, koji je insistirao na anonimnosti.

“Uh, to je bilo pre oko mesec dana. Rada i Haris su se baš posvađali! Ona je vikala na sav glas, a on je pokušao da je smiri. Pevačica je spomenula neku koleginicu iz „Granda“, a Haris se pravdao da nema nikakve veze s njom. U jednom trenutku mu je otvorila vrata i rekla mu da napusti stan, što je on i učinio”, kaže naš sagovornik.

Međutim, već posle nekoliko dana pevačica je dečku sve oprostila i on se vratio u njihovo ljubavno gnezdo.

“Posle tog incidenta Harisa nisam video tri-četiri dana. Kada sam ga sreo u prodavnici, bio je raspoložen i ljubazno se javio. Nisam ništa hteo da pitam jer nije moje da se mešam u njihove stvari, ali zaključio sam da su rešili problem i da je sad sve u najboljem redu”, kaže njihov komšija.