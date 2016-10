Kraj estradnog rata: Pomirili se Braja i Dara Bubamara

Dragan Brajović Braja, estradni kompozitor i tekstopisac, osim po brojnim hitovima koje je napisao za mnogobrojne domaće muzičke zvezde, poznat je i kao čovek bez dlake na jeziku koji uvek govori šta misli, te kao takav neretko ulazi u sukobe sa pevačicama.

Jedna od njih je i folk zvezda Dara Bubamara, sa kojom je pre nekoliko meseci zakopao ratne sekire nakon jedanaestogodišnjeg medijskog prepucavanja.

Sve je počelo onda kada je još 2005. godine kompozitor izjavio da “Dari ne leži seksi imidž i da ona nikada neće biti seksi”, iako su do tada godinama uspešno sarađivali. Nakon te izjave, Dara je prestala da radi sa Brajom i okrenula se Marini Tucaković, a bivši saradnici nisu birali reči da uvrede jedno drugo putem medija. Ipak, na sve te sukobe stavili su tačku, a za sve je zaslužan Brajin sin Mateja.

“Sa Darom me je pomirio moj mlađi sin na proslavi punoletstva Viktora Živojinovića. Moj mlađi sin joj je prišao, oni su se tamo izgrlili, isplakali, šta su već radili, pa su i mene uključili u sve to. Ja sam trenutno u nekoj pomirljivoj fazi. U suštini, sa njom nisam imao personalni problem”, otkriva Braja za Alo! i tako stavlja do znanja da je Dari sve oprostio, pa i ono što je Dara pisala u SMS prepisci sa prijateljem na proslavi povodom otvaranja Televizije Grand u aprilu 2014. godine na njegov račun.

“Joj, Braja smrdljivi, kaže Žika da je tražio da sedne sa mnom i tobom da se izmiri”, poslala je Dara Seki Aleksić tada, piše alo.rs.



Nedavno se u medijima pojavila vest da je Brajović odbio da bude član žirija u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde zbog Dragane Mirković.

“Sa Draganom se nisam pomirio, ali ni sa njom nemam problem. Nije tačno da zbog nje nisam hteo da budem u žiriju Pinkovih zvezda. Da sam odlučio da budem deo te priče, verujete da niko od ne bi primetio da li mi pričamo ili ne. Prosto, taj šou nije moja šolja čaja. To je na neki način rijaliti, nisam se video u svemu tome. Dakle, nema veze ni sa jednom pevačicom, a ni sa Pinkom”, objasnio je Braja.