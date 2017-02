Košarkašica kod kuće, a Simon luduje: Soraja smuvala dečka Milice Dabović?

Već neko vreme se po prestoničkim kuloarima šuška da Šime Šiklić poznatiji kao Simon, dečko naše bivše reprezentativke u košarci Milice Dabović, vara svoju devojku sa starletom Sorajom Vučelić.

Sada je ovaj dvojac prvi put uhvaćen u zajedničkom noćnom provodu i to u subotu uveče na nastupu folk zvezde Seke Aleksić u jednom beogradskom klubu u više nego prisnom odnosu.

Dok je Dabovićeva, pretpostavljamo, sedela kod kuće, njen dragi se u noćnom klubu nije odvajao od starlete sa kojom ga dovode u vezu.

Vučelićeva je, kao i uvek, bila maksimalno doterana i izazovna, pa bivši hrvatski rukometaš nije skidao pogled sa nje i malo-malo joj je nešto šaputao na uvo, a i ona njemu. Njegovu pažnju najviše su privukle Sorajine gole grudi ispod bele majice na bretele, ali ne samo njemu nego i ostalim muškarcima u njenoj bliziini, pa ih je stalno odmeravao.

A post shared by Sara (@sorajavucelic) дана 12. Феб 2017. у 3:21 PST

Da im prija što su zajedno pokazivali su osmesi na njihovim licima, a Soraja i Simon su toliko bili usredsređeni jedno na drugo da je mogla i bomba da padne pored njih, ne bi okom trepnuli. Malo je reći da su ljudi u njihovoj blizini bili zabezeknuti kada su videli ovo dvoje u zajedničkom izlasku, budući da je Milica nedavno negirala da se njen dečko druži sa Sorajom i da izlaze zajedno u provod.

Inače, Dabovićeva je i sama rešila da reaguje na tračeve da se starleta uplela u njenu vezu sa zgodnim biznismenom, te se oglasila na svom Tviter profilu.

“Zamislite moje sreće. Simon me zamenio Sorajom. Srećno mu”, napisala je nedavno Dabovićeva, nakon čega je ovaj status obrisala.

Kada su novinari pozvali Simona da bi saznali kako se proveo sa Sorajom, rekao je:

“Soraja i ja smo prijatelji već pet godina, nas niko nije mogao da vidi da razmenjujemo nežnost. Zvali ste i Milicu i napravili ste mi problem. Ona se sad mnogo naljutila. Ja sam je zvao milijardu puta da izađe sa mnom i mojim drugarima, ali ona ne voli to. Desilo se da je naš sto bio pored Sorajinog stola, ona je bila sa svojim, ja sa svojim društvom, i ništa se nije desilo. Nije istina da nisam spavao kod kuće. Milica i ja živimo zajedno, ali imamo dva stana, ja sam spavao u drugom stanu. Ja sad idem u Francusku, ovo je kriminal šta mi radite”.

A post shared by Sara (@sorajavucelic) дана 7. Феб 2017. у 8:23 PST

Dabovićeva je, pak, bila prilično smirena i hladnokrvna. Što bi rekao naš narod – pet para nije dala za to što joj se dečko provodio sa devojkom sa kojom ga povezuju već neko vreme.

A post shared by Milica Dabovic (@milicamrvica) дана 16. Феб 2017. у 4:03 PST

“Nemam nikakav komentar. Da li nešto ima među njima pitajte njega. Ne zanima me. U našem odnosu nema nikakvih problema. Ako on ima nešto sa njom, to je njegova odluka, zar ne? Ja svoje donosim sama, a da li ću ostati sa njim, to će opet biti moja odluka. Završiće se među nama onako kako će se završiti”, rekla je Milica, a zatim je sama pozvala novinare i dodala:

“Nisam znala da je bio na Sekinom nastupu sa Sorajom. Trebalo je da me pozovete te noći da dođem i tad biste imali prave ekskluzivne fotografije, rešili bismo sve na licu mesta. Nisam se čula sa njim povodom tih fotografija, ne zanima me. Već je nastao problem zbog moje izjave da bi spao s konja na magarca kada bi bio sa Sorajom. Mi smo se tada posvađali, pa je verovatno otišao u klub da joj se izvinjava. Drago mi je što se to desilo, sad lakše mogu da donesem odluku da prekinem vezu. Veza nam jeste idealna, ali ne volim kada me neko laže. Soraja je ipak ispala bolja riba, pošto je nju izveo u klub, a ne mene. Uspela je u svojoj nameri. On nije spavao sinoć kod kuće i nije mi se javio”.