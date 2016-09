Kome se zamerila? Seksi Sandri uništen auto! (foto)

Seksi Sandra Valterović danas je bila na udaru osobe koja joj je iz čista mira izgrebala farbu na vratima automobila dok je ona vežbala u teretani na Novom Beogradu.

Dok je seksi pevačica vežbala u teretani, neko je prišao parkingu gde je bio njen Audi, i oštrim predmetom uništio vrata, odnosno izgrebao farbu na vratima. Kada je završila trening i došla do kola, imala je šta i da vidi. Vrata su bila uništena, izgrebana na više mesta. Popravka i farbanje koštaće Sandru nekoliko stotina eura.

“Neka stoka mi je izgrebala auto. Htela sam samo da kažem da mi niko ne može pokvariti dan. Ovo govori koliko su ovakvi ljudi zapravo mali i bedni. Mogu samo da poručim ko god stoji iza toga može da me pozove pa da to uradi ispred mene, da vidimo koliko je šmeker ili šmekerka. Meni je Bog dao sve i lepotu, pamet, zdravlje a i novac, prema tome to će već sutra biti sređeno”, rekla je Sandra.