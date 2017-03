Koji su razlozi razvoda braka Nataše i Ljube – preljuba, beba, nešto treće…

Dok svi pričaju o razvodu Nataše Bekvalac i Ljube Jovanovića, njih dvoje – mudro ćute. Barem za sada…

Međutim, izvori iz njihovog okruženja već navode razne razloge zbog kojih se par rastavlja, a jedan od njih je, navodno, zbog sumnje da Ljuba prevario Natu.

“Nataši je bilo čudno što je Jovanović, u poslednje vreme, često bio odsutan od kuće. Počele su da joj stižu poruke da se viđa sa jednom bivšom devojkom. U početku nije na to obraćala pažnju, ali, kako su poruke postale učestale, crv sumnje joj nije dao mira. Nije želela da pravi ljubomorne scene, već mu je mirnim tonom saopštila da bi bilo najbolje da se raziđu, i zamolila ga da spakuje svoje stvari i izađe iz stana. On je to učinio i smestio se u hotel, a ona otputovala u inostranstvo kako bi izbegla pažnju medija”, ispričao je izvor za Kurir.

Ipak, na videlo je izletela i drugačija priča.

“Ljuba obožava decu. Bio je u divnim odnosima sa Natašinom ćerkom Hanom i jedva je čekao da dobiju zajedničko dete. Ona je u prvi mah to želela, ali je stalno odlagala. Prvo je rekla da će raditi na potomstvu posle premijere predstave Tajna Crne ruke, u kojoj je glumila Dragu Mašin, zatim posle objavljivanja albuma. Ljuba je strpljivo čekao, ali je postajao sve nervozniji. Optuživao ju je da ona, zapravo, ni ne želi drugo dete, da ga samo zavlači”, ispričao je izvor Informera.

I kako to obično biva, dok neko od supružnika ne odluči da javno progovori, nećemo sa sigurnošću znati zašto su se odlučili za razvod braka.