Kod njega nema tajni: Sergej Ćetković objasnio šta misli o starletama!

Sergej Ćetković, posle tri godine pauze, održaće koncert u Beogradu 14. i 15. oktobra. Crnogorski pevač jedva čeka susret s fanovima, kojima je kao uvertiru u spektakl predstavio spot za pesmu „Nek te ljubav dočeka”, u kojoj, kako kaže, nije bio dozvoljen pristup staletama.

“Starlete nikako ne želim u svojim spotovima. Nisam ljubitelj starleta nego majke prirode. Ima ljudi koji vole starlete u svojim projektima, ja volim da to bude umereno i spram sebe. Znam da ni starletama nije lako, morate i njih da razumete, ali ja nisam neko ko je merodavan da priča o njima”.

Iako je miljenik ženskog dela publike, Sergej objašnjava zašto ga novinari nikad nisu uhvatili u prevari.

“Zašto biste me uhvatili? Pa ne možemo svi da budemo nalik rijalitijima. Ja sam to što jesam. Rekla mi je jedna žena da sam nenormalno normalan. Danas je moderno da prevariš ženu. Ne bih mogao da spavam kad bih prevario ženu. Ne bih mogao s njom da živim a da znam da sam negde s nekom imao nešto. Kako bih mogao posle toga da izađem pred svoje dve ćerke? Kakva bi moja poruka bila njima kad bi znale da sam ja takav? Šta ja da očekujem sutra od njih? To za mene nije normalno, ali eto, ne gledamo svi istim očima”, rekao je Ćetković za Kurir.