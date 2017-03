Ko preživi pričaće: Nakon Đanija, ovaj pevač menja Zoricu Brunclik u Pinkovim zvezdama! (foto)

Pevačica Zorica Brunclik privremeno je odsutna sa snimanja “Pinkovih zvezda”, a nju će do tada menjati njene kolege.

Kako je SCANDAL! juče saznao u Zoričinoj stolici prvo se našao folk pevač Radiša Trajković Đani, a danas je na njenom mestu neko čije će prisustvo “podići prašinu”.

“Danas će se Željko Šašić naći na Zoričinom mestu. On je spreman da atmosferu u studiju dovede do usijanja, on se pozivu produkcije veoma obradovao. Željko je spreman da atmosferu u studiju dovede do usijanja”, rekao je izvor za pink.rs.

Budući da je Šašić pre oko dve godine javno uputio uvrede na račun izgleda članice žirija Dare Bubamare, pretpostavljamo da se ona neće nimalo radovati susretu sa njim.

Iako su protekle godine zakopali ratne sekire, verujemo da temperamentna Novosađanka nije zaboravila prozivke od strane kolege.