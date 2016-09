Klupko se odmotava: Evo šta kaže Darin kum o porno fotografijama!

Skandal koji je krajem 2015. godine izbio oko porno fotografija pevačice Dare Bubamare, kada su procurele u javnost, se ne stišava.

Međutim, sada je usledio novi preokret kada je njen kum Nenad Drljan, izjavio da je pevačicin bivši suprug Milan Kesić, navodno plasirao te fotografije u javnost.

“Mogu samo da kažem da novosadska policija savesno istražuje taj slučaj. Jedan od osumnjičenih je njen muž. Za Daru neću ništa loše reći, mi smo se dugo družili, a to što ona mene pljuje, to je njena stvar. Ja sam čist k’o suza, svi to znaju i džaba se Dara blamira dajući onakve izjave za medije. Ja te slike nikada nisam video, a kamoli posedovao i moje ime je zloupotrebljeno“, izjavio je Drljan.

Sa druge strane, Darin bivši muž je poručio da će tužiti Drljana zbog iznetih neistina.

“Nenad Drljan je lažov i prevarant! Dužan je Dari i meni mnogo para, pa pokušava da taj dug ne isplati na bilo koji način. Nenad je iskomleksiran, zavidan i frustriran. Videćemo se na sudu”, rekao je Kesić.

Oglasila se i Dara koja je ogorčena izjavom svog kuma.

“Debelo će mi platiti za sve što priča! Da je Milan plasirao slike? To su takve budalaštine. Ja sam na tu temu rekla sve što sam imala i sada stavljam tačku”, poručila je besna Bubamara.