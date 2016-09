Keba iznervirano: Seve i Igor nisu sektaši, krv na lančiću je dokaz ljubavi!

Pevač Dragan Kojić Keba kaže da njegov sin Igor i snajka Severina nisu sektaši iako oko vrata u privesku nose krv. On na ovaj njihov potez gleda kao na romantični dokaz ljubavi.

Kojić senior nerado priča o sinu i snaji, ali je ipak priznao da mu je simpatično što su razmenili krv u bočicama.

“Ja iskreno nemam pojma da li je to tačno. Oni stalno nose neki nakit, menjaju ga, vole narukvice, lančiće…. Nervira me što ih nazivate sektašima, a po meni to je jedan predivan znak predane, iskrene i večne ljubavi. Nije mi jasno zašto ljudi stalno sude drugima, a ne raščišćavaju svoje dvorište. Pustite romantične duše da se vole”, rekao je Keba za Informer.

On je odgovorio i na pitanje novinara kakva je Seve kao snajka, ume li da počisti, skuva ručak?

“Ja ne razumem zašto svi vi konstantno insistirate da ja pričam o mom sinu i njegovoj ženi. To je njihov život, njihova stvar. Na šta bi ličilo da se ja mešam, da vam prepričavam šta se dešava iza njihova četiri zida. Ja da sam na njihovom mestu, jako bih se ljutio da neko umesto mene trubi o mojoj privatnosti. Severina je besprekorna osoba, besprekorna majka, pleni duhom. Takav je i Igor, i svako ko misli drugačije, neka se bori sa svojim predrasudama. Ja svog sina i njegovu ženu volim. Poštujem njihov brak. Mogu da mi se ne jave godinu dana… I ne treba ako im je lepo, ali ako ikada zapadnu u bilo kakve probleme, ja sam uvek za njih tu. Drago mi je da kao svekar mogu nekome poslužiti kao primer”, zaključuje Keba za Informer.