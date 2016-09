Keba hvali snajku: Seve je dovoljno obrazovana za ono što radi!

Dragan Kojić Koja priprema nov album a jedan deo prepustio je svojoj snajki, Severini, i kako kaže, veruje joj.

Naime, Severina će napisati najmanje jednu pesmu za njega a još uvek ne želi mnogo da mu otkrije.

“Jeste, ništa to nije tajna sigurno će biti neke pesme koje je Severina komponovala. Čuo sam samo melodiju, tekst ne znam, kaže to ću dobiti kada budem trebao da pevam, moram da joj verujem. Ok, verujem”, rekao je on u emisiji “Ekskluziv” a onda dodao:

“Nisam poznavao njen opus u nekoj velikoj meri ali i te kako je talentovana, muzikalna i dovoljno obrazovana za to što radi. Ja joj stvarno verujem i poslušaću je makar u jednoj pesmi, pa dobro, šta, neće propasti svet ali siguran sam da će biti dobro.”

Dragan ima dugogodišnju muzičku karijeru a da nije izabrao taj pravac, kaže da bi se bavio humanim poslom.

“Ja uvek u šali kažem da nisam pevač bio bih doktor, i to sigurno. Ovako za sebe kažem da sam doktor za dušu. Da imaju diplome za to, dobio bih je sigurno jer i te kako mogu da procenim kada i gde šta treba otpevati.”